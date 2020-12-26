Bruna Marquezine doa R$ 44 mil em peças para bazar de Giovanna Ewbank

SÃO PAULO - A atriz Bruna Marquezine, 25, está confiante de que poderá ajudar a pagar o medicamento mais caro do mundo para uma criança necessitada. Por isso, resolveu doar peças de seu guarda-roupa para um bazar online promovido por Giovanna Ewbank, 34.
São vestidos, sapatos e roupas. O item doado por Marquezine mais caro é uma bolsa rosa da Louis Vuitton no valor de R$ 15 mil. Além disso, também colocou à venda uma jaqueta jeans por R$ 6.000 e uma outra bolsa no valor de R$ 4.000. Todos os itens de Bruna totalizam R$ 44 mil.
Thaila Ayala e Fernanda Paes Leme também ajudaram com doações para a lojinha de Ewbank. Toda a quantia será revertida para o tratamento da bebê Helena Gabrielle que tem AME (Atrofia Muscular Espinhal).
Não é de hoje que Ewbank se envolve em causas sociais. Em agosto, tomou uma atitude bonita enquanto mãe e resolveu começar a doar leite materno excedente da gravidez de Zyan para ajudar a salvar vidas de bebês pelo mundo.
Em publicação nas redes sociais, ela contou mais sobre o procedimento que ela chamou de "rede de amor". "Recentemente, descobri que podemos doar o excedente do nosso leite materno, e que qualquer quantidade por menor que seja, pode ajudar a salvar vidas de bebês prematuros. Isso mexeu muito comigo, e me fez querer ajudar esse bebês e suas mães", disse.