Bruna Marquezine doa R$ 44 mil em peças para bazar de Giovanna Ewbank

A atriz Bruna Marquezine dou bolsa de R$ 15 mil Crédito: Reprodução/Instagram @brunamarquezine

SÃO PAULO - A atriz Bruna Marquezine, 25, está confiante de que poderá ajudar a pagar o medicamento mais caro do mundo para uma criança necessitada. Por isso, resolveu doar peças de seu guarda-roupa para um bazar online promovido por Giovanna Ewbank, 34.

São vestidos, sapatos e roupas. O item doado por Marquezine mais caro é uma bolsa rosa da Louis Vuitton no valor de R$ 15 mil. Além disso, também colocou à venda uma jaqueta jeans por R$ 6.000 e uma outra bolsa no valor de R$ 4.000. Todos os itens de Bruna totalizam R$ 44 mil.

Thaila Ayala e Fernanda Paes Leme também ajudaram com doações para a lojinha de Ewbank. Toda a quantia será revertida para o tratamento da bebê Helena Gabrielle que tem AME (Atrofia Muscular Espinhal).

Não é de hoje que Ewbank se envolve em causas sociais. Em agosto, tomou uma atitude bonita enquanto mãe e resolveu começar a doar leite materno excedente da gravidez de Zyan para ajudar a salvar vidas de bebês pelo mundo.