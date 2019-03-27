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Medicina pré-iluminista

Bruna Linzmeyer diz que é cuidada por bruxa desde os 11 anos

Atriz faz consultas periódicas com a bruxa, que pratica a medicina pré-iluminista

Publicado em 

27 mar 2019 às 18:23

Publicado em 27 de Março de 2019 às 18:23

Crédito: Julia Rodrigues/Reprodução/Instagram @brunalinzmeyer
Bruna Linzmeyer, de 26 anos, está exibindo a figura na Globo no papel de Lourdes Maria em "O Sétimo Guardião". Em entrevista a uma revista, ela revelou que se consulta com uma bruxa desde os 11 anos de idade. 
"Ela é uma mulher que faz reiki (técnica de cura energética que trabalha o plano físico, emocional, mental e espiritual), mas se entende como bruxa, e eu entendo ela enquanto bruxa. Procuro quando tenho dúvidas sobre o trabalho ou quando passo por alguma mudança importante. E ela faz o reiki, trabalha com ervas e outras coisas tipicamente de bruxa. Exatamente a ideia que a gente tem de bruxa, mas sem o caldeirão e a vassoura (risos), mas com o conhecimento de uma medicina pré-iluminista, antes de ser tomada pelos homens, que hoje é dita medicina natural. Funciona muito para mim. Ela cuida de mim desde que tenho 11 anos", disse ela em entrevista à Women's Health Brasil.
Na mesma publicação, Bruna destacou que também é acompanhada por uma médica osteopata. "Ela trabalha com o significado das coisas do corpo, sabe? Se a lombar dói, ela tem um significado de onde está vindo, que não é só físico, mas de uma coisa que você viveu. Tem milhões de códigos do que as coisas significam que n]ao são só alopáticas e práticas", completou. 

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