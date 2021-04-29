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Música

Br'Oz volta após 18 anos de pausa com o lançamento de 'Insana'

Além da música inédita, banda também terá novo clipe

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 16:58

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 abr 2021 às 16:58

A banda Br'Oz voltou ao cenário musical 18 anos após o lançamento de seu último single, "Prometida", que ficou entre as cinco mais tocadas do Brasil em 2003. Agora o quarteto lança "Insana", música inédita que terá um clipe dirigido por Rick Bonadio, 51.

A nova faixa tem referências ao grande sucesso de 2003 e o grupo canta e faz coreografias como faziam antes. A faixa inédita irá misturar o pop do início da carreira com trap, reggaeton, violões latinos, percussão brasileira e divisão de vozes no estilo do K-pop.

Integrantes da banda Br'Oz lançam nova música após 18 anos da última música
Integrantes da banda Br'Oz lançam nova música após 18 anos da última música Crédito: Divulgação

"Vem um filme na cabeça de quando começamos em 2003. Foi justamente no mesmo estúdio que tudo aconteceu, e ter novamente o resgate da história pelo ponto de partida, nos deixa ainda mais felizes", conta André Marinho, membro do Br'Oz.

Além disso, estão presentes quatro dos cinco membros originais. Fora André, Jhean Marcell, Matheus Rocha e Oscar Tintel marcam presença no lançamento. "É incrível estarmos juntos nesse momento, sentir que nossa 'química musical' está intacta!", afirma Oscar.

 Matheus diz que parece que o tempo não passou: "Quando estamos juntos, sempre comentamos que parece que nunca estivemos em hiato", explica.

"É muito louco isso porque fazia muito tempo que não tínhamos atividades em grupo, que não ensaiávamos uma coreografia, por exemplo, é como andar de bicicleta, a gente nunca esquece. A sensação é a de que conseguimos voltar no tempo com a maturidade de hoje", finaliza.

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"Esses quase 18 anos de hiato musical serviram para mostrar que quando há verdade e conexão musical, tudo flui naturalmente não importa o tempo. Voltamos a 2003, mas com a maturidade necessária", reflete Jhean.

"Juntos nos completamos, e nesse momento não foi diferente, conseguimos entregar o nosso artístico da melhor forma. Tenho certeza que os fãs vão se emociona", encerra André. Após o lançamento, o grupo promete novas músicas e releituras com novos arranjos, entre elas para músicas como "Preciso" e "Prometida".

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