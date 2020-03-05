Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BBB20

Brothers são acusados de racismo após dizerem que Babu não merece o VIP

Hashtag Babu não é escravo ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter

Publicado em 05 de Março de 2020 às 10:00

Redação de A Gazeta

BBB20: na cozinha VIP, Babu explica discussão que teve na cozinha da Xepa Crédito: TV Globo
Uma conversa dentro do Big Brother Brasil 20 entre Marcela, Daniel, Ivy, Flayslane, Gizelly e Mari causou polêmica nesta quarta-feira (4) nas redes sociais. Internautas acusarem alguns brothers de fazerem comentários racistas sobre Babu. A hashtag Babu não é escravo ficou entre os assuntos mais comentados do dia no Twitter.
O diálogo começou na madrugada quando Marcela afirmou que tinha dó de Babu, porque ele estava há muito tempo na Xepa do BBB. "Eu pensaria em tirar ele um dia", disse a médica. Mas Gizelly indagou: "Para brigar com a gente?"
Na sequência, Daniel comentou: "E a imagem dele só vejo lá [na Xepa], agora aqui [no VIP], não vejo a imagem dele." Mari completou: "A relação é meio difícil, né". 

Mais tarde, Marcela voltou a abordar o assunto, dizendo que se a convivência não fosse tão difícil, tirava Babu da Xepa. "Por respeito, sabe? Por estar lá há tanto tempo, por humanidade. Mas trazer para cá para arrumar confusão..."
Flay indagou: "Será que vale o teste?" A médica então respondeu: "Não sei, não está merecendo." Ivy concordou: "Não está nem um pouco."
"Ou a gente põe ele no paredão e daí sai e pode comer o que quiser", acrescentou Marcela, que depois riu com os outros brothers.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados