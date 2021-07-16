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Chegada do filho

Boca Rosa dá entrada em maternidade para dar à luz

Bebê é o primeiro filho da empresária e do youtuber Fred

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 15:28

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 jul 2021 às 15:28
A empresária Bianca Andrade, a Boca Rosa
A empresária Bianca Andrade, a Boca Rosa Crédito: Reprodução/Instagram @bianca
A ex-BBB e empresária Bianca Andrade, 26, publicou uma foto na maternidade ao lado do youtuber Bruno Carneiro Nunes, 32, mais conhecido como Fred do Canal Desimpedidos. A influenciadora famosa por seu canal do YouTube Boca Rosa, espera seu primeiro filho, Cris.
Ela dará a luz no hospital Pro Matre, em São Paulo. Nesta quinta-feira (15), Fred publicou um vídeo onde ele, seus pais Aurimar Carneiro e Dalso Nunes e Bianca dançam ao som da música "Chama pelo Apelido", de Mc Das Mulher em parceria com DJ Enzo Único e DJ Tl De Guadalupe.
"Ultima dancinha da família com o barrigão!", escreveu o youtuber na legenda da publicação. Procurada pela reportagem, a assessoria da influenciadora não informou se Andrade já entrou em trabalho de parto até a publicação desta nota.
O nome da empresária chegou a ficar entre os assuntos mais comentados no Twitter nesta sexta-feira (16). "Ai meu deus o 'baby' Cris da Boca Rosa vai nascer", escreveu uma. "A Boca Rosa e o Fred são tudo na minha vida, que venha o Cris", celebrou uma segunda.
"Hoje ninguém fala comigo que meu foco do dia é que a Boca Rosa deu entrada no hospital para ganhar o Cris", pontuou outra. " Eu pisquei e a Boca Rosa ficou grávida e casou, pisquei de novo e ela já ta parindo e ainda é mãe de dois cachorros, antes era só mãe de gato. Meu Deus o tempo tá voando demais", avaliou um quarto.
Andrade esteve no BBB 20, primeira edição com o grupo Camarote. Ela anunciou sua gravidez com Fred no ano passado em um vídeo feito em seu canal, após ter a notícia vazada. O chá revelação do sexo do bebê foi feito no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, em fevereiro.

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A empresária e o youtuber anunciaram que estavam juntos novamente após a edição do Big Brother Brasil, e o término de Andrade com o cantor Diogo Melim, 28, da banda Melim, que atualmente namora a influenciadora Nanda Caroll.
Em março, Fred mostrou a dinâmica do namoro e disse que os dois eram "vizinhos" já que cada um tinha seu quarto na mansão onde moram. Segundo a influenciadora, o namoro dos dois é um relacionamento aberto.

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