Biografia de Anitta revela relacionamento abusivo com Thiago Magalhães

Thiago Magalhães e Anitta Crédito: Reprodução/Instagram

Anitta temia ser agredida fisicamente pelo marido Thiago Magalhães. É o que informa a biografia não autorizada "Furacão Anitta", escrita por Leo Dias, que será lançada neste sábado (30), mas acabou sendo divulgada de forma ilegal na internet desde essa quarta-feira (27).

Na obra, segundo o jornalista, família e amigos relataram que a cantora vivia um relacionamento abusivo com o empresário, "tóxico e baseado em assédio moral".

A forma como Thiago tratava Anitta, de acordo com o livro, incomodava quem vivia ao redor da cantora. "Eles não entendiam como alguém como a cantora suportava as atitudes 'machistas e estúpidas do marido', diz um trecho da biografia.

Anitta e Thiago se casaram em outubro de 2017 na Floresta Amazônica após as gravações do clipe "Is That for Me", em uma cerimônia íntima apenas com a presença de um pajé e do segurança pessoal da cantora, Ricardo, que fez o único registro do casamento -a imagem, claro, viralizou.

Da mesma forma que o casamento foi uma surpresa, a separação também chocou os fãs da cantora. Anitta nunca se manifestou publicamente sobre o fim da união, e Thiago costuma enviar indiretas que os fãs costumam associar à ex no Instagram.

Recentemente, ele se envolveu em uma discussão com o pai de Anitta, Mauro, após a repercussão do beijo entre ela e Neymar no último Carnaval. Thiago postou um textão sobre "quem é de mentira e quem é de verdade" e a cantora como destinatária. O perfil do pai, então, respondeu acusando Thiago de manter relacionamento abusivo com a filha, o que ele negou.

"Podem me pintar como o pior cara do mundo. Não vai ser a primeira vez que eu seguro essa onda sozinho. Quando a filha estava deprimida, não lembro de tê-lo visto por perto... Mas enfim, briga de família é sempre melhor ficar em família. Com relação ao livro do Leo Dias, se ele contar 20% do que é verdade, você vai mudar bastante a sua opinião", disse Thiago. Ele foi procurado pelo UOL para comentar as declarações da biografia de Anitta, mas até o momento não respondeu às solicitações.

Ainda pela internet, amigos saíram em defesa da cantora. O humorista Victor Sarro rebateu a crítica de um seguidor, que falava do ex-casal, revelando que presenciou algumas brigas e discussões entre Anitta e Thiago e garantiu que o empresário falava coisas "que nenhuma mulher merece ouvir!". Renner, maquiador de Anitta, também já deixou escapar que "odeia Thiago" pela forma como tratava a ex-mulher.

No capítulo em que discorre sobre a relação da cantora, Leo Dias também afirma ter sido procurado por Thiago Magalhães para dar sua versão do que levou à separação. A mensagem, segundo o autor, veio depois de uma mensagem no Twitter em que o empresário o ironizava: "Finalmente Leo Dias não vai mais fazer parte da minha vida."

"Na mesma hora, liguei para Anitta e ouvi dela: 'Me promete uma coisa? Não fala mais dele, por favor'. Entendi e sumi da vida do menino", diz o jornalista no livro.

"Furacão Anitta" conta a trajetória da cantora e o que ela enfrentou para conseguir se tornar uma das artistas pop mais bem sucedidas do Brasil nos últimos tempos.

Sobre a biografia ter sido divulgada antes, sem autorização, Leo disse que são alguns perfis que estão disponibilizando o pdf do livro. "Isso viola a lei dos direitos autorais. Compartilhar o livro é proibido por lei. O departamento jurídico da Ediouro vai entrar em ação na manhã de hoje. O livro chegará sábado às livrarias".