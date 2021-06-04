Bibi Paollilo e Pimpolho são eliminados do Power Couple com 20,18% dos votos

O casal Bibi Paolillo e Pimpolho foi eliminado do "Power Couple 2021" Crédito: Divulgação/Record TV

O casal formado por Bibi Paollilo e Pimpolho foi eliminado nesta quinta-feira (3), ao vivo, do Power Couple 5 (Record), com 20,18% dos votos. Eles perderam a disputa pela preferência do público para os casais Li Martins e JP Mantovani e Márcia Fellipe e Rod Bala.

Simpático, o casal eliminado teve bom desempenho nas provas de afinidade do reality. No entanto, os dois enfrentaram dificuldades nas disputas físicas.

Sob o comando de Adriane Galisteu, a quinta temporada do Power Couple estreou no início de maio na Record. A disputa entre os casais acontece em uma mansão com ambientes decorados com o tema cinema, 50 câmeras (sendo 41 robóticas), quarto perrengue para os casais com menos dinheiro após as dinâmicas, suíte para os casais com maior saldo financeiro e até uma barraca na área externa.

O objetivo do Power Couple Brasil é testar o quanto os casais de conhecem de verdade em um ambiente confinado. Para avançarem no jogo, os maridos de esposas precisam confiar um no outro e fazer apostas de até R$ 40 mil.

Caso o casal cumpra a tarefa proposta, fica com o dinheiro que será acumulado até a final, e o valor obtido ao longo da temporada por cada casal irá virar o prêmio da dupla vencedora. A prova dos casais é decisiva para ver quem vai para a DR da semana.

Quem vence o desafio fica imune e se livra da eliminação. Três casais vão para a DR, que significa correr o risco de sair da competição, sendo eles, quem acumular o pior saldo financeiro da semana, quem perder a prova dos casais e o casal mais votado pelos confinados.