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Reality Show

"No Limite": Chumbo diz que teve muita dor e frio e que gastrite é bomba-relógio

Surfista pediu para sair do reality exibido pela Rede Globo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 jun 2021 às 18:17

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 18:17

Definitivamente, a gastrite do surfista Lucas Chumbo não o faria permanecer bem no reality "No Limite" (Rede Globo) nem mesmo se ele resolvesse ficar no jogo. Na edição da última terça-feira (1), ele pediu para sair.
De acordo com o rapaz, a doença é uma bomba-relógio que poderia explodir a qualquer momento. "Eu queria muito ficar, realizava um sonho, mas sabia que tinha uma bomba-relógio que poderia me afetar, sabia que seria empecilho. Quando pedi para sair já estava com muita dor", disse no "Encontro com Fátima Bernardes".
O ex-BBB Lucas Chumbo em Regência, no Espírito Santo
O ex-BBB Lucas Chumbo em Regência, no Espírito Santo Crédito: Renan Vignoli
Segundo Chumbo, rever os momentos de desistência trouxe ainda mais emoção. "Chorei, foi muito emocionante. Sentia que minha gastrite estava atacando", disse.
Chumbo é acostumado a comer de forma regrada, já que é um atleta. E em "No Limite" não era possível ter os alimentos que ele estava acostumado. Dessa forma, a doença começou a piorar a ponto de ele começar até a andar curvado de dor.
Porém, nem só de dor pela gastrite viveu Chumbo no programa. "Não estava passando muita fome. A questão do frio eu já estava debilitado. Quando veio chuva e vento parecia que batia direto do osso. Não sentia mais o pé nem a mão. Nunca pensei que o pior frio da minha vida seria no Ceará", contou o atleta acostumado a surfar ondas gigantes e geladas pelo mundo.

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Lucas Chumbo, da equipe Carcará, foi o quarto eliminado do reality show e está fora da disputa pelo prêmio de R$ 500 mil.
"Não quero me destruir para estar aqui. Minha mãe falou para não vir porque sabia da minha fragilidade", disse chorando. A decisão abalou os outros participantes, principalmente Íris Stefanelli, que tinha certeza que seria eliminada pelo grupo.
O ex-participante do "BBB 20" foi o mais votado por todos os membros da tribo para sair da competição, que atenderam seu pedido para deixar o jogo. Ao votarem em Chumbo, os colegas o elogiaram. Ele se despediu do jogo dizendo para os membros da tribo que considerava todos uma família.

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