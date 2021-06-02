"No Limite": Chumbo diz que teve muita dor e frio e que gastrite é bomba-relógio

Definitivamente, a gastrite do surfista Lucas Chumbo não o faria permanecer bem no reality "No Limite" (Rede Globo) nem mesmo se ele resolvesse ficar no jogo. Na edição da última terça-feira (1), ele pediu para sair.
De acordo com o rapaz, a doença é uma bomba-relógio que poderia explodir a qualquer momento. "Eu queria muito ficar, realizava um sonho, mas sabia que tinha uma bomba-relógio que poderia me afetar, sabia que seria empecilho. Quando pedi para sair já estava com muita dor", disse no "Encontro com Fátima Bernardes".
Segundo Chumbo, rever os momentos de desistência trouxe ainda mais emoção. "Chorei, foi muito emocionante. Sentia que minha gastrite estava atacando", disse.
Chumbo é acostumado a comer de forma regrada, já que é um atleta. E em "No Limite" não era possível ter os alimentos que ele estava acostumado. Dessa forma, a doença começou a piorar a ponto de ele começar até a andar curvado de dor.
Porém, nem só de dor pela gastrite viveu Chumbo no programa. "Não estava passando muita fome. A questão do frio eu já estava debilitado. Quando veio chuva e vento parecia que batia direto do osso. Não sentia mais o pé nem a mão. Nunca pensei que o pior frio da minha vida seria no Ceará", contou o atleta acostumado a surfar ondas gigantes e geladas pelo mundo.
Lucas Chumbo, da equipe Carcará, foi o quarto eliminado do reality show e está fora da disputa pelo prêmio de R$ 500 mil.
"Não quero me destruir para estar aqui. Minha mãe falou para não vir porque sabia da minha fragilidade", disse chorando. A decisão abalou os outros participantes, principalmente Íris Stefanelli, que tinha certeza que seria eliminada pelo grupo.
O ex-participante do "BBB 20" foi o mais votado por todos os membros da tribo para sair da competição, que atenderam seu pedido para deixar o jogo. Ao votarem em Chumbo, os colegas o elogiaram. Ele se despediu do jogo dizendo para os membros da tribo que considerava todos uma família.