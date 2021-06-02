"No Limite": Chumbo diz que teve muita dor e frio e que gastrite é bomba-relógio

Definitivamente, a gastrite do surfista Lucas Chumbo não o faria permanecer bem no reality "No Limite" (Rede Globo) nem mesmo se ele resolvesse ficar no jogo. Na edição da última terça-feira (1), ele pediu para sair.

De acordo com o rapaz, a doença é uma bomba-relógio que poderia explodir a qualquer momento. "Eu queria muito ficar, realizava um sonho, mas sabia que tinha uma bomba-relógio que poderia me afetar, sabia que seria empecilho. Quando pedi para sair já estava com muita dor", disse no "Encontro com Fátima Bernardes".

O ex-BBB Lucas Chumbo em Regência, no Espírito Santo Crédito: Renan Vignoli

Segundo Chumbo, rever os momentos de desistência trouxe ainda mais emoção. "Chorei, foi muito emocionante. Sentia que minha gastrite estava atacando", disse.

Chumbo é acostumado a comer de forma regrada, já que é um atleta. E em "No Limite" não era possível ter os alimentos que ele estava acostumado. Dessa forma, a doença começou a piorar a ponto de ele começar até a andar curvado de dor.

Porém, nem só de dor pela gastrite viveu Chumbo no programa. "Não estava passando muita fome. A questão do frio eu já estava debilitado. Quando veio chuva e vento parecia que batia direto do osso. Não sentia mais o pé nem a mão. Nunca pensei que o pior frio da minha vida seria no Ceará", contou o atleta acostumado a surfar ondas gigantes e geladas pelo mundo.

Lucas Chumbo, da equipe Carcará, foi o quarto eliminado do reality show e está fora da disputa pelo prêmio de R$ 500 mil.

"Não quero me destruir para estar aqui. Minha mãe falou para não vir porque sabia da minha fragilidade", disse chorando. A decisão abalou os outros participantes, principalmente Íris Stefanelli, que tinha certeza que seria eliminada pelo grupo.