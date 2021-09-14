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Beyoncé canta 'Moon River' para Jay-Z em campanha para joalheria Tiffany & Co.

Clipe faz parte da campanha da Tiffany & Co
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 set 2021 às 16:05

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 16:05

A cantora Beyoncé e o marido Jay-Z, na primeira campanha da Tiffany & Co.
A cantora Beyoncé e o marido Jay-Z, na primeira campanha da Tiffany & Co. Crédito: Instagram/@beyonce
Beyoncé não poderia ter feito interpretação mais romântica para Jay-Z. Durante clipe de Moon River, da campanha da joalheria Tiffany & Co, a cantora aparece em um avião, depois, tocando um piano, usando os diamantes da marca.
O tema da canção foi composto para o filme Breakfast at Tiffany's ou, no título em português, Bonequinha de Luxo, protagonizado por Audrey Hepburn. A obra de Jean-Michel Basquiat (1960-1988) também aparece no clipe.
Em agosto, o casal protagonizou a primeira publicação da campanha. Na ocasião, Beyoncé estava com um diamante amarelo avaliado em US$ 30 milhões, o equivalente a R$ 160 milhões de reais.

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