Benício Huck volta a praticar wakeboard após acidente: "Capacete"

e os filhos estão em Nafplion, na, curtindo uns dias de relax. Durante a trip,- que se acidentou em esporte aquático recentemente - voltou a praticar a atividade radical.

Em fotos publicadas na web, Luciano apareceu tranquilizando os fãs: "Muito gratos, abençoados e felizes... Beni está de volta ao mar, mas agora ele e seu inseparável capacete. A linha que separada a felicidade do caos é muito tênue, por isso, vamos reforçar cada vez mais, insistam que seus filhos usem capacete nas atividades de lazer: bicicleta, skate, patinete, surf, wakeboard, esqui, carrinho de rolimã e por aí vai".