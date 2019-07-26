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Benício Huck volta a praticar wakeboard após acidente: "Capacete"

Família Huck está curtindo uns dias de férias na Grécia
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

26 jul 2019 às 12:05

Publicado em 26 de Julho de 2019 às 12:05

Luciano Huck, Angélica e os filhos estão em Nafplion, na Grécia, curtindo uns dias de relax. Durante a trip, Benício - que se acidentou em esporte aquático recentemente - voltou a praticar a atividade radical. 
Em fotos publicadas na web, Luciano apareceu tranquilizando os fãs: "Muito gratos, abençoados e felizes... Beni está de volta ao mar, mas agora ele e seu inseparável capacete. A linha que separada a felicidade do caos é muito tênue, por isso, vamos reforçar cada vez mais, insistam que seus filhos usem capacete nas atividades de lazer: bicicleta, skate, patinete, surf, wakeboard, esqui, carrinho de rolimã e por aí vai". 
Benício chegou a passar por uma neurocirurgia depois de se acidentar na baía de Ilha Grande, Sul do Rio de Janeiro. 

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