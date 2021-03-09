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BBB 21: Gil tira Juliette do seu pódio, e Carla Diaz cogita Paredão falso

Economista troca paraibana por Fiuk e expõe racha no G3

Publicado em 09 de Março de 2021 às 14:23

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 mar 2021 às 14:23
Gil tira Juliette da sua final
Gil tira Juliette da sua final Crédito: Reprodução/Globoplay
Queridinho do público do Big Brother Brasil 21, o G3, formado por Gilberto, Juliette e Sarah, parece ter rachado de vez. Na madrugada desta terça (9), após o jogo da discórdia, o economista tirou a paraibana da sua final, e colocou no lugar Fiuk.
Em conversa com ator, Gil afirmou: "Depois de hoje eu tive mais certeza que meu pódio acabou de mudar, o meu pódio era eu, Ju e Sarah, mas hoje o meu pódio, se eu tivesse que escolher, era eu, Sarah e você."
Fiuk ficou emocionado e abraçou o brother. Depois, Sarah se juntou ao grupo e concordou com Gil. "A gente foi se aproximando aos pouquinhos, eu e Fiuk, hoje eu vejo ele total lá comigo na final."
Sarah já tinha dito anteriormente que Juliette estava saindo de suas prioridades. "Não porque eu não goste dela, mas até porque não é tão recíproco. Eu vejo um jogo que eu acho que lá na frente vai dar choque", afirmou ela no domingo (7).

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PAREDÃO FALSO

Carla Diaz, João, Caio e Arthur disputam nesta terça (9) o Paredão Falso. O mais votado pelo público vai parecer ter sido eliminado para os outros participantes, mas, na verdade, estará em um quarto secreto e poderá acompanhar o que acontece na casa.
Mesmo sem saber da dinâmica, Carla levantou a possibilidade da ação na madrugada desta segunda (9). "Pode ter a possibilidade de ter até um quarto. Tipo o falso paredão", disse. Projota respondeu: "Pode. Fica um pouco óbvio, mas pode."
Na sequência, ele disse que escutou marteladas na casa. A atriz afirmou que poderia ser para alguma prova, mas Pocah rebateu que não vão ocorrer dinâmicas nos próximos dias.
"Por isso que eu tô falando que o que você tá falando é possível. Inclusive, eu ouvi bastante martelada", disse Projota.

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