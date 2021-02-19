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BBB 21: Caio é o anjo pela segunda semana após disputa com Projota

Viih Tube e Thaís recebem castigo do monstro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 fev 2021 às 14:33

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 14:33

Caio é o anjo pela segunda semana seguida
Caio é o anjo pela segunda semana seguida Crédito: Fábio Rocha/Globo
Pela segunda vez consecutiva, Caio é o anjo da semana no Big Brother Brasil 21. Ele venceu a prova disputada na tarde desta sexta-feira (19). Além de poder imunizar uma pessoa no próximo paredão, ele ganha um almoço especial com direito de ver um vídeo da família, um prêmio de R$ 5.000 e uma smart TV.
O brother indicou para o castigo do monstro Viih Tube e Thaís.
Após sorteio, puderam participar da dinâmica Caio, Carla, Fiuk, João, Lumena, Pocah, Projota, Rodolffo e Thaís. Juliette já estava garantida na disputa desde a noite de quinta (18), quando foi vetada por Karol Conká da Prova do Líder, e o apresentador Tiago Leifert revelou que ela iria disputar o anjo sem passar pelo sorteio.
A dinâmica consistia num quiz. A cada rodada, um telão mostrava, por poucos segundos, produtos e cupons das lojas Americanas. Na sequência, Leifert fazia uma afirmação. "Por exemplo: na imagem apareceram quatro cachorros. E aí, vocês vão ter que responder para a gente. 'Não, Tiago, na verdade tinha mais do que quatro'. E aí você coloca o 'mais'. 'Não, Tiago, tinha menos do que quatro cachorros'. Você coloca o 'menos'. 'Não, Tiago, eram quatro cachorros, a afirmação está correta'. Você coloca o 'igual'", exemplificou ele.

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Todos que acertavam a resposta ganhavam um ponto. Vencia a prova quem completasse cinco pontos primeiros. Se empatasse, apenas os que completaram cinco pontos seguiam na disputa. E foi o que aconteceu. Caio e Projota foram os primeiros a alcançar a pontuação, e disputaram o desempate, que durou outras três rodadas. Nas duas primeiras, ambos colocando as mesmas respostas -uma certa, e uma errada.
Só na terceira rodada, Caio acertou e ganhou o Anjo. Projota mudou a sua resposta no último minuto e chorou muito por ter perdido a disputa.

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