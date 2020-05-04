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Bárbara Evans tem alta após passar por cirurgia de emergência

Modelo passou por procedimento para retirar cisto no ovário
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2020 às 09:42

Publicado em 04 de Maio de 2020 às 09:42

Bárbara Evans
Bárbara Evans tendo alta de hospital após cirurgia no ovário Crédito: Reprodução/ Instagram @barbaraevans22
Bárbara Evans, 28, recebeu alta do Hospital De Beneficência Portuguesa de São José Do Rio Preto na manhã deste domingo (3). A modelo estava internada desde sábado (2), quando passou por uma cirurgia de emergência para a retirada de um cisto no ovário que descobriu há cinco anos, quando ainda morava no Rio de Janeiro -ela mudou-se para o interior paulista em fevereiro do ano passado, para ficar mais perto do namorado Gustavo Theodoro. Bárbara já havia anunciado que teria que passar por cirurgia na última quarta (29).
"Há 1 ano atrás fiz um checkup e percebi que o cisto estava bem maior. Como minha médica era do RJ, procurei uma médica em São José do Rio Preto, que me recebeu de braços abertos e começamos um tratamento para ver se esse cisto iria diminuir. Passaram-se 6 meses de tratamento e o cisto não regrediu. Estava correndo risco de torção de ovário, então resolvemos tirá-lo", disse em postagem no Instagram em que divulgou a alta.
Ver essa foto no Instagram

Cheguei aqui com muito medo, mas com muita fé. Há 5 anos atrás minha Ginegologista do Rj me falou que eu tinha um cisto no ovário, mas ele era tão pequeno que era insignificante, mas que eu teria que sempre acompanhá-lo. O tempo passou, eu não sentia nada e acabei esquecendo. Há 1 ano atrás fiz um checkup e percebi que o cisto estava bem maior, como minha médica era do Rj, procurei uma médica em São José do rio preto, que me recebeu de braços abertos e começamos um tratamento para ver se esse cisto iria diminuir. Passaram-se 6 meses de tratamento e o cisto não regrediu. Estava correndo risco de torção de ovário, então resolvemos tirá-lo. Passei por uma cirurgia de emergência. Eu estava com muito medo, porque tudo pode acontecer numa cirurgia né? E ainda por cima no meio de uma pandemia. Mas graças a Deus TUDO DEU CERTO e eu já estou de alta indo para minha casinha. Queria agradecer a todos pelas mensagens de carinho, vocês não tem ideia de como isso me fortaleceu. Gratidão. Beijo no coração de todos vocês.

Uma publicação compartilhada por Bárbara Evans Clark (@barbaraevans22) em

A modelo disse que estava com muito medo por ter que passar por um procedimento cirúrgico em meio à pandemia de coronavírus, mas também com muita fé e que, no fim, tudo correu bem e já estava a caminho de sua residência. Por meio de stories, Bárbara compartilhou momentos de sua internação, durante a qual caminhou pelos corredores do hospital e assistiu à live de Alok. "Rolando rave aqui no hospital", comentou.
Também via stories, compartilhou que um dos vídeos havia gerado 763 mil visualizações e mais de 920 mil impressões e agradeceu pelo carinho. "Vocês não têm ideia de como isso me fortaleceu. Gratidão. Beijo no coração de todos vocês", finalizou, no feed.

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CASAMENTO ADIADO?

Em dezembro do ano passado, Bárbara Evans e Gustavo Theodoro fizeram uma festa em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, para comemorar o noivado. Inicialmente, o casamento estava marcado para acontecer em agosto deste ano. Com a pandemia do novo coronavírus, porém, a união poderá ser adiada.
Bárbara Evans e Gustavo Theodoro
Bárbara Evans e o noivo Gustavo Theodoro Crédito: Reprodução/ Instagram @barbaraevans22
"Eu e o Gustavo resolvemos que vamos esperar até o final de maio, começo de junho para decidir se vamos adiar ou não. Mas, aqui dentro do meu coração, eu sei que eu vou casar, eu tenho pensamento positivo e fé", afirmou.

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