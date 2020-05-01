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Bonner chora ao vivo no JN, e Renata Vasconcellos encerra o jornal

O jornalista William Bonner se emocionou com uma reportagem sobre como as pessoas têm lidado com a quarentena, por causa do coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mai 2020 às 11:43

Publicado em 01 de Maio de 2020 às 11:43

O jornalista William Bonner chorou ao vivo no Jornal Nacional na edição desta quinta-feira (30). Ele se emocionou com uma reportagem sobre como as pessoas têm lidado com a quarentena.
Bonner se emocionou e Renata encerrou jornal
Bonner se emocionou e Renata Vasconcellos encerrou o Jornal Nacional com o tradicional "boa noite" Crédito: Reprodução/ Jornal Nacional
Na reportagem, uma moradora do bairro da Gávea, no Rio de Janeiro, mostrava a sua rotina. Todos os dias, às 18h, ela faz um show para os vizinhos ao cantar na janela.
Ela revelou que já havia feito 40 apresentações diárias, todos os dias, e que já recebia mensagens carinhosas, sobretudo de idosos, os mais vulneráveis.
Os shows duram cerca de três minutos apenas, mas emocionam muita gente.
No momento em que as câmeras voltaram para o estúdio do JN, Renata entregou que o companheiro de bancada estava chorando.
"O Bonner ficou emocionado", disse Renata. "Não, eu não. Quase não me emociono", respondeu ele. "Eu vou encerrar [o telejornal], tá?", disse ela.
O momento teve repercussão nas redes sociais. Veja o vídeo:

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