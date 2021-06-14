Atriz de 'Fuller House' diz desejar que filhos namorem pessoas que 'amem Jesus'

A atriz Candace Cameron Bure é famosa pelas séries "Full House" e "Fuller House" Crédito: Instagram/candacecbure

A atriz Candace Cameron Bure, 45, conhecida no Brasil pelo seu papel como D.J. Tanner nas séries "Full House" ("Três É Demais") e "Fuller House"diz que deseja que seus filhos namorem pessoas que "amem Jesus".

Casada com o ex-jogador de hóquei Valeri Bure, a artista tem três filhos: Natasha, 22, Levi, 21, e Maksim, 19. "No final das contas, eu só quero que [eles] amem Jesus da maneira que eu amo Jesus", afirmou Candace Bure em entrevista à revista US Weekly. "Isso é tudo que eu realmente quero", completou ela.

Ela disse não ser contra "arrumar" namorados para seus filhos que se encaixem no seu pedido. "Se você sabe que eles vêm de uma boa família e sabe que eles podem se dar bem, nós faremos [isso], com certeza."

Nos últimos anos, a atriz tem falado abertamente sobre sua fé cristã. Em julho de 2020, ela afirmou à Fox News ter orgulho de suas crenças religiosas e como leva isso em consideração não só na sua vida privada, mas também nas suas escolhas de trabalho e dos projetos em que atua.

"A Bíblia para mim é a verdade", disse ela na ocasião. "Posso sempre voltar à palavra de Deus e encontrar a esperança, o encorajamento, a positividade, a confiança que sei que tenho em Jesus. E nunca falha, mesmo quando a vida não sai do jeito que eu quero ou planejei. Eu sei que Deus está no controle de tudo.