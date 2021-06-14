Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Atriz de 'Fuller House' diz desejar que filhos namorem pessoas que 'amem Jesus'

Candace Cameron Bure tem falado abertamente sobre a sua fé cristã

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 16:20

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 jun 2021 às 16:20
A atriz Candace Cameron Bure é famosa pelas séries
A atriz Candace Cameron Bure é famosa pelas séries "Full House" e "Fuller House" Crédito: Instagram/candacecbure
A atriz Candace Cameron Bure, 45, conhecida no Brasil pelo seu papel como D.J. Tanner nas séries "Full House" ("Três É Demais") e "Fuller House"diz que deseja que seus filhos namorem pessoas que "amem Jesus".
Casada com o ex-jogador de hóquei Valeri Bure, a artista tem três filhos: Natasha, 22, Levi, 21, e Maksim, 19. "No final das contas, eu só quero que [eles] amem Jesus da maneira que eu amo Jesus", afirmou Candace Bure em entrevista à revista US Weekly. "Isso é tudo que eu realmente quero", completou ela.
Ela disse não ser contra "arrumar" namorados para seus filhos que se encaixem no seu pedido. "Se você sabe que eles vêm de uma boa família e sabe que eles podem se dar bem, nós faremos [isso], com certeza."
Nos últimos anos, a atriz tem falado abertamente sobre sua fé cristã. Em julho de 2020, ela afirmou à Fox News ter orgulho de suas crenças religiosas e como leva isso em consideração não só na sua vida privada, mas também nas suas escolhas de trabalho e dos projetos em que atua.
"A Bíblia para mim é a verdade", disse ela na ocasião. "Posso sempre voltar à palavra de Deus e encontrar a esperança, o encorajamento, a positividade, a confiança que sei que tenho em Jesus. E nunca falha, mesmo quando a vida não sai do jeito que eu quero ou planejei. Eu sei que Deus está no controle de tudo.
Em novembro de 2020, Levi, filho de Candace, anunciou que estava noivo da pianista e treinadora vocal Taylor Hutchison. O casamento, no entanto, foi cancelado em abril. De acordo com ela, a decisão foi mútua. "Ninguém está chateado e com o coração partido", disse.

Veja Também

Mãe de Gil do Vigor revela em livro que se prostituiu para sustentar família

Tiago Leifert apresenta o Domingão, imita Faustão e diverte o público

Super Dança dos Famosos: Dandara Mariana se classifica para semifinal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos jesus cristo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Nazca incorpora terreno das quadras de tênis da Enseada do Suá
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026
Editais e Avisos - 22/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados