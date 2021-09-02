Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde

Ator Sérgio Mamberti é internado com infecção nos pulmões

Aos 82 anos, ator que exerceu cargos importantes no Ministério da Cultura e na Funarte está internado desde sábado, 28

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 09:51

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 set 2021 às 09:51
O ator e diretor de teatro Sérgio Mamberti durante os os 60 anos do caderno Ilustrada, da Folha de S. Paulo
O ator e diretor de teatro Sérgio Mamberti durante os os 60 anos do caderno Ilustrada, da Folha de S. Paulo Crédito: Marlene Bergamo/Folhapress
O ator Sérgio Mamberti, de 82 anos, foi intubado no sábado, 28, em um hospital de São Paulo. Ele está internado por conta de uma infecção nos pulmões.
A informação foi publicada no jornal O Globo, ao qual Fabrício Mamberti, filho de Sérgio, afirma que esta é a terceira internação do ator este ano. As outras duas vezes foram por conta de uma disfunção renal e de uma pneumonia.
Mamberti viveu personagens marcantes, como o doutor Vitor no seriado Castelo Rá-Tim-Bum e o mordomo Eugênio na novela Vale Tudo, além de ter exercido cargos importantes no Ministério da Cultura e presidido a Funarte.
Este ano, o ator ganhou uma biografia, Sérgio Mamberti: Senhor do meu Tempo (Edições Sesc), escrita em parceria com o jornalista Dirceu Alves Jr.

Veja Também

Ex-panicat confessa que usou "bomba" para ser chamada de gostosa

Com Covid-19, cantor Erasmo Carlos é internado no Rio

Pocah é diagnosticada com narcolepsia; entenda a doença que causa sono em excesso

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados