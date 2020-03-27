Ator de 'Homem de Ferro 2' é preso por vender pílulas falsas contra coronavírus

O ator Keith Middlebrook, que atuou em "Homem de Ferro 2", foi preso por vender pílulas falsas contra o coronavírus Crédito: Reprodução/Instagram

Keith Middlebrook, que fez filmes como "Homem de Ferro 2" (2010) e "Moneyball" (2012), foi preso na noite de quarta-feira (25) por agentes do FBI, segunda informa o TMZ. De acordo com o site, o ator é acusado de vender pílulas falsas que seriam a cura para o novo coronavírus.

Middlebrook também usava o nome de Magic Johnson para tentar conquistar investidores, dizendo que o ex-jogador de basquete fazia parte do conselho administrativo da sua empresa. Segundo o TMZ, o ator dizia que, além de tratar a covid-19, as pílulas também seriam eficazes para evitar que as pessoas se contaminassem.

Os agentes entraram em contato com Johnson, que afirmou não conhecer Middlebrook.

O ator, que tem 2,5 milhões de seguidores no Instagram, foi preso em flagrante ao entregar as pílulas a um agente do FBI, que estava disfarçado de investidor.

Ainda de acordo com o TMZ, o ator solicitava fundos para potenciais investidores da sua empresa, a Quantum Prevention CV. Ele prometia lucros de 200% a 300% para cada milhão de dólares investidos.

Middlebrook foi indiciado por fraude eletrônica e pode pegar até 20 anos de prisão.