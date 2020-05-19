Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Causa desconhecida

Ator de 'Crepúsculo' e namorada são encontrados mortos em casa

Os dois foram encontrados mortos na casa em que viviam, em Las Vegas, nos Estados Unidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2020 às 09:24

Publicado em 19 de Maio de 2020 às 09:24

Gregory Tyree Boyce, de
Gregory Tyree Boyce, de "Crepúsculo", é encontrado morto Crédito: Reprodução/Facebook
Gregory Tyree Boyce e a namorada, Natalie Adepoju, foram encontrados mortos.
A morte do ator, que viveu o personagem Tyler Crowley no filme "Crepúsculo", surpreendeu fãs do mundo todo  nesta segunda-feira (18).
Segundo informações do E!, ele foi encontrado morto junto da namorada na casa em que viviam, na cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos. As informações foram confirmadas pela polícia.

Veja Também

Luan Santana fala de promessa no Convento da Penha: "Subi de joelhos"

Alok doa R$ 200 mil para combate ao coronavírus em live

Ex-BBB capixaba Gizelly diz que pode se candidatar a deputada

De acordo com informações da revista Contigo!, não há detalhes sobre a causa das mortes, ocorridas na última quarta-feira (13). Um primo do ator suspeitou de que algo tivesse acontecido apór ver o carro de Gregory na casa, já que era esperado que ele estivesse em Los Angeles na data.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas para fortalecer a imunidade no outono
Imagem de destaque
Marido mata mulher a facadas e fere filho adolescente em SP, diz polícia
Imagem de destaque
Suposta “revelação” leva família a mandar matar entregador de Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados