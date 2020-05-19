Ator de 'Crepúsculo' e namorada são encontrados mortos em casa

Segundo informações do E!, ele foi encontrado morto junto da namorada na casa em que viviam, na cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos. As informações foram confirmadas pela polícia.

De acordo com informações da revista Contigo!, não há detalhes sobre a causa das mortes, ocorridas na última quarta-feira (13). Um primo do ator suspeitou de que algo tivesse acontecido apór ver o carro de Gregory na casa, já que era esperado que ele estivesse em Los Angeles na data.