Ator da Globo posa com filha de atriz em foto com o namorado

Arlindo Lopes, o Getúlio de "Malhação" é mais um artista que usa (muito bem!) a internet para mostrar o amor: ele e o namorado, o publicitário Gilberto Filho, mantém um relacionamento discreto mas bem divulgado nas redes sociais.
Os dois criam juntos uma cadela, segundo informações do jornal Extra.
Em recente registro, o casal surgiu em um clique fofo com Júlia, a filha da atriz Leandra Leal. A foto foi feita durante um passeio de barco no último fim de semana, em comemoração ao aniversário do publicitário.