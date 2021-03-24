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Maternidade

Apresentadora Sabrina Sato diz que quer engravidar de novo

Apresentadora também não descarta adotar com Duda Nagle

Publicado em 24 de Março de 2021 às 13:13

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 mar 2021 às 13:13
Duda Nagle, Sabrina Sato e Zoe no Natal de 2020
Duda Nagle, Sabrina Sato e Zoe no Natal de 2020 Crédito: Reprodução/ Instagram
Ao que tudo indica, em breve a família de Sabrina Sato, 40, deverá aumentar. Em vídeo publicado no Instagram, em que responde a questões enviadas pelos fãs, a apresentadora revelou o desejo de ter mais um filho.
"Outro dia eu perguntei à Zoe: 'você quer'? E ela respondeu: 'aqui em casa, não'. Respeito a vontade dela", divertiu-se Sabrina antes de contar o que pensa de fato.
"O maior presente que meus pais já me deram foram meus irmãos. Então, eu tenho que dar esse presente para a Zoe", disse ela que é casada com o ator Duda Nagle, 37, com quem está desde 2016.
"Agora estou vendo como fazer isso. A gente sabe como faz [risos], mas também tenho vontade de adotar ou engravidar. Posso encher a casa de repente", comentou Sato.

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Enquanto a decisão pessoal não é tomada, Sabrina vai levando à frente seu lado profissional. A Record anunciou nesta segunda-feira (22) que Sabrina vai apresentar o reality show A Ilha. O programa vai reunir 13 celebridades em um lugar paradisíaco do litoral brasileiro.
De acordo com o material de divulgação, os participantes serão mostrados vivendo aventuras e disputando prêmios. A emissora diz ainda que o público de casa é quem vai definir os rumos da disputa.
Com estreia programada para julho, trata-se da primeira edição do reality show. Ele se junta a programas do gênero como A Fazenda, Power Couple e Canta Comigo. Na emissora, Sabrina já comandou o Game dos Clones e o Made In Japão, além do Programa da Sabrina, que foi ao ar entre 2014 e 2019. A apresentadora também esteve à frente do Domingo Show em 2020.

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