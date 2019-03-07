Após vídeo vazar, Anitta diz que pode ter beijado Neymar

Crédito: Reprodução/Instagram @anittano

A "novela" sobre um possível beijo entre Anitta, 25, e Neymar, 27, ganhou mais um capítulo nesta quarta-feira (6). Dessa vez, a própria cantora afirmou que pode ter havido o tal beijo, e não só com o jogador. "Se fosse para fazer uma lista de pessoas que eu beijei ia ter que fazer uma bíblia", afirmou ela nas redes sociais.

A nova declaração de Anitta aconteceu após o jornalista Léo Dias afirmar, no programa Fofocalizando (SBT), que teve acesso a um vídeo que mostraria o beijo dos dois. "Deve ter mesmo, gente. Não só dele [Neymar], mas de metade do camarote, 50%. Porém, terminar a noite, eu terminei só. Eu e meus cachorros", afirmou ela.

Na terça (5), Anitta tinha afirmado, também em sua conta no Instagram, que não tinha beijado ninguém durante o Carnaval na Marquês da Sapucaí, no Rio de Janeiro. "Acordei até um pouco com raiva porque saí no 0x0", disse ela, destacando ser amiga do jogador há 'muitos, muitos e muitos anos'".

O vídeo apresentado por Léo Dias parece mostrar os dois bem próximos, mas não deixa claro se houve o beijo, pela qualidade da imagem e por haver uma pessoa na frente. "Afff, era só isso? Mó estardalhaço por nada", chegou a dizer Anitta na conta do jornalista no Instagram.

"E hoje é segundo round", continuou a cantora em sua conta na rede social. "Fui trabalhar ontem, e hoje estou de folga, já estou organizando meu rolê, por que meu Carnaval começou agora. Carnaval, minha gente, estou solteira, é isso aí. Não devo nada a ninguém, ninguém paga minhas contas", afirmou.

A polêmica em torno do suposto beijo dos dois aconteceu após Bruna Marquezine, 23, ex-do jogador desativar sua conta no Instagram enquanto curtia o Carnaval no mesmo camarote que os dois, na última segunda (4). Pouco antes, ela curtiu uma publicação que insinuava haver um romance entre os dois e deixou de seguir a cantora.

A atriz não falou sobre o assunto desde então, mas nesta quarta (6) usou um texto da cantora americana Taylor Swift, 29, para falar sobre comentários maldosos em redes sociais e como evitar que eles afetem sua vida. "A mídia social pode ser ótima, mas também pode inundar seu cérebro com imagens do que você não é", dizia.

No trecho reproduzido por Marquezine, Swift afirma que acha "saudável para sua autoestima precisar de menos elogios da internet para apaziguá-la, especialmente quando três comentários abaixo podem ser alguém dizendo que você parece uma doninha que foi atropelada por um caminhão e costurada por um taxidermista bêbado".

O post de Marquezine foi seguido por uma série de mensagens de apoio: "Não deixe nada nem ninguém tirar esse sorriso lindo, você é maior que tudo isso", disse uma internauta. "Bloqueia tudo e todos que lhe faça mal", sugeriu outra. "Não dê essa vitória pra eles, volta pra nós girl power lacradora!!!!!", pediu mais uma.

Anitta já havia dito que não é amiga de Marquezine e nunca foi a um camarote para provocar ninguém. "Não vem me meter na briga dos outros. Eu sou paz, amor, trabalho e, as vezes, diversão. Fui me divertir, sair, beber. Não desrespeitei ninguém, detesto desrespeito. E não fiz nada de errado, nem comigo nem com ninguém", afirmou.