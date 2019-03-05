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Novela paralela

Após separação, Débora Nascimento perde 5 kg e amigos falam em reatar

Nas rodas de conversas dos amigos de José Loreto e Débora Nascimento, o papo é de que os dois podem retar o relacionamento de 7 anos; atriz está dando um tempo nos Estados Unidos

Publicado em 04 de Março de 2019 às 22:43

Publicado em 

04 mar 2019 às 22:43
Crédito: Reprodução/Instagram @joseloreto
A separação de José Loreto e Débora Nascimento, desde que a boataria de traição do ator com Marina Ruy Barbosa começou a circular, está rendendo uma novela à parte de "O Sétimo Guardião", da Globo, escrita por Aguinaldo Silva. 
Agora, o papo é de que os dois podem reatar o relacionamento que tinham de sete anos. 
Segundo o jornal Extra, entre os amigos do casal, circula a possibilidade de os dois voltarem atrás e repensarem o divórcio. 
“Eles voltaram a conversar e podem voltar”, revela uma pessoa próxima ao casal ao Extra.
Débora, que está dando um tempo em toda a polêmica com umas férias de carnaval nos Estados Unidos, segundo o Extra, já perdeu cinco quilos desde o início da polêmica. 
 

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