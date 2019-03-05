Após separação, Débora Nascimento perde 5 kg e amigos falam em reatar

Crédito: Reprodução/Instagram @joseloreto

A separação de José Loreto e Débora Nascimento, desde que a boataria de traição do ator com Marina Ruy Barbosa começou a circular, está rendendo uma novela à parte de "O Sétimo Guardião", da Globo, escrita por Aguinaldo Silva.

Agora, o papo é de que os dois podem reatar o relacionamento que tinham de sete anos.

Segundo o jornal Extra, entre os amigos do casal, circula a possibilidade de os dois voltarem atrás e repensarem o divórcio.

“Eles voltaram a conversar e podem voltar”, revela uma pessoa próxima ao casal ao Extra.

Débora, que está dando um tempo em toda a polêmica com umas férias de carnaval nos Estados Unidos, segundo o Extra, já perdeu cinco quilos desde o início da polêmica.