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Polêmica atrás de polêmica

Após polêmica com travesti, Nego do Borel é vaiado no bloco de Anitta

Nego do Borel foi acusado de transfobia ao comentar um elogio feito pela travesti Luísa Marilac

Publicado em 21 de Janeiro de 2019 às 16:20

Publicado em 

21 jan 2019 às 16:20
Crédito: Reprodução/Instagram @negodoborel
O cantor Nego do Borel, 26, foi vaiado na estreia do Bloco das Poderosas, comandado pela cantora Anita, 25, neste domingo (20), no Rio de Janeiro.
Convidado para subir ao palco e cantar "Você Partiu Meu Coração", hit feito em parceria com a amiga, o artista foi recebido com vaias e gritos de "fora". Recentemente, Nego do Borel foi acusado de transfobia ao comentar um elogio feito pela travesti Luísa Marilac.
Com a repercussão negativa da apresentação, Anitta saiu em defesa do amigo ao vivo. "Eu jamais vou virar as costas para um amigo meu. O que eu posso fazer como amiga é instruir as pessoas das coisas que elas não sabem. [...] Não significa que eu concorde com coisas que ele pensa e faz, mas significa que eu o amo independente disso e eu estou aqui para ensinar ele (sic) as coisas", disse Anitta.
A reportagem entrou em contato com a assessoria do cantor, que afirmou que ele não vai falar sobre o ocorrido.
No começo do mês, Nego do Borel recebeu críticas após responder um comentário, em uma rede social, da travesti Luísa Marilac. Na ocasião, ela elogiou o cantor, que respondeu chamando a travesti de "homem gato".
Um dia após o ocorrido, Nego do Borel gravou um vídeo se desculpando. "Às vezes eu faço umas brincadeiras sem noção e que acabam machucando as pessoas, mas não é o que eu quero. Tô fazendo de tudo pra aprender e melhorar mais todo dia", disse o artista na época.

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