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Música

Após "Disco Arranhado", Malu volta a atacar com "Love Love"

Novo single da cantora - que concedeu entrevista ao "Divirta-se" por vídeo - traz uma batida envolvente e tem até challenge no tik tok

Publicado em 10 de Outubro de 2021 às 09:00

Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 

10 out 2021 às 09:00
A cantora Malu em foto de divulgação do single
A cantora Malu em foto de divulgação do single "Love Love" Crédito: Instagram/@maluofic
Aproveitando o embalo do sucesso, a cantora baiana Malu, dona da versão de funk do hit "Disco Arranhado", decidiu apostar no estilo "piseiro" eletrônico em seu novo single. A música "Love Love" - disponível nas plataformas digitais - "vem ao mundo" recheada de questionamentos amorosos. 
Após viralizar em todo o Brasil com a faixa do cantor Tierry, que chegou ao topo das plataformas de streaming, a cantora de apenas 19 anos lançou seu primeiro trabalho pela gravadora Universal. "Love Love", composição de Kinho Chefão e Kinho Compositor, já tem até challenge no aplicativo Tik Tok.
@maluofic3

Amores, tem música nova na área! Quem vai dançar essa comigo? #generationnxt #LoveLove

♬ Love Love - Malu
"No off do off, sou tik toker, assumo. Inclusive, assim que ouvi essa música pensei: "a coreografia está pronta". E aí, quando a gente fez o clipe, decidimos colocar a dancinha e lançamos esse challenge para o aplicativo", revelou a artista, em vídeo entrevista ao "Divirta-se"
A cantora de Vitória da Conquista soma mais de 100 milhões de views no YouTube e possui cerca de 2,7 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Recentemente, foi eleita no TikTok como um dos nomes da Generation NXT.
Durante o bate-papo, Malu detalhou sua rápida ascensão no meio musical e disse ter muita vontade de conhecer o Espírito Santo. Vem com a gente!

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