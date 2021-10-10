Após "Disco Arranhado", Malu volta a atacar com "Love Love"

A cantora Malu em foto de divulgação do single "Love Love" Crédito: Instagram/@maluofic

Aproveitando o embalo do sucesso, a cantora baiana Malu, dona da versão de funk do hit "Disco Arranhado", decidiu apostar no estilo "piseiro" eletrônico em seu novo single. A música "Love Love" - disponível nas plataformas digitais - "vem ao mundo" recheada de questionamentos amorosos.

Após viralizar em todo o Brasil com a faixa do cantor Tierry, que chegou ao topo das plataformas de streaming, a cantora de apenas 19 anos lançou seu primeiro trabalho pela gravadora Universal. "Love Love", composição de Kinho Chefão e Kinho Compositor, já tem até challenge no aplicativo Tik Tok.

"No off do off, sou tik toker, assumo. Inclusive, assim que ouvi essa música pensei: "a coreografia está pronta". E aí, quando a gente fez o clipe, decidimos colocar a dancinha e lançamos esse challenge para o aplicativo", revelou a artista, em vídeo entrevista ao "Divirta-se".

A cantora de Vitória da Conquista soma mais de 100 milhões de views no YouTube e possui cerca de 2,7 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Recentemente, foi eleita no TikTok como um dos nomes da Generation NXT.