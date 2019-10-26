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Climão após treta com Painitto!

'Anitta tem sérios problemas psiquiátricos', alfineta Leo Dias

Leo Dias se irritou com Mauro Machado, o Painitto, pai de Anitta; depois do episódio, descontou em programa de fofocas da TV a raiva falando em doença da cantora

Publicado em 26 de Outubro de 2019 às 09:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2019 às 09:41
O jornalista Leo Dias Crédito: Isabele Benito
Após desentendimento com Mauro Machado, o Painitto, Leo Dias, 44, declarou ao Tricotando (RedeTV) desta sexta-feira (25) que Anitta, 26, tem "sérios problemas psiquiátricos". 
Amigo da cantora desde 2012, o colunista afirmou que esperava mais da artista. "O mínimo que eu merecia era uma desculpa pública. A gente não pode esperar do outro, né? Não posso esperar reciprocidade", disse. "Fiquei muito decepcionado com a Anitta. Muito decepcionado!"
Depois que a cantora descobriu que tem um irmão mais velho por parte de pai, o sargento Felipe Terra, 31, Leo publicou uma matéria afirmando que Painitto teria "pulado a cerca" e tido o filho fora do casamento. Mas a afirmação não passou despercebida por Machado, que confrontou o jornalista nas redes sociais. 

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De acordo com Leo, o Painitto é um "produto" da filha: "Anitta controla a família toda! Ninguém dá entrevista sem a autorização dela, ninguém é louco de falar publicamente sem falar com ela antes. É controladora de tudo, e é responsável, sim, pelo que o pai fala, até porque tudo gera consequências na carreira dela", afirma. 
Leo contou, ainda, que já foi chamado de "puxa saco" da cantora por a defender até quando estava errada. "Eu admiro demais a carreira da Anitta, mas ela tem sérios problemas psiquiátricos para tratar. O mundo não gira em torno dela, e precisa entender que ela não é o centro do mundo. O que mais me chocou foi ela subir no palco do Rock in Rio e agradecer a ela mesma. Aquilo foi surreal. Acha que ela, sozinha, é responsável pelo sucesso? Ninguém é! Ela não agradeceu nem a Deus."
A amizade entre o jornalista e a cantora já estava estremecida desde que ele contou no Fofocalizando (SBT) sobre a briga de Anitta e Ludmilla por conta da autoria da música "Onda Diferente". Na ocasião, Leo chegou a dizer que o programa em que repercutiu o assunto foi o "mais difícil de sua vida" e que a partir dali, muitas coisas iam mudar. O colunista também é autor de um livro sobre a funkeira, "Furacão Anitta" (Agir, 2019), uma biografia não autorizada.

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