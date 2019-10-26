'Anitta tem sérios problemas psiquiátricos', alfineta Leo Dias

O jornalista Leo Dias Crédito: Isabele Benito

Amigo da cantora desde 2012, o colunista afirmou que esperava mais da artista. "O mínimo que eu merecia era uma desculpa pública. A gente não pode esperar do outro, né? Não posso esperar reciprocidade", disse. "Fiquei muito decepcionado com a Anitta. Muito decepcionado!"

Depois que a cantora descobriu que tem um irmão mais velho por parte de pai, o sargento Felipe Terra, 31, Leo publicou uma matéria afirmando que Painitto teria "pulado a cerca" e tido o filho fora do casamento. Mas a afirmação não passou despercebida por Machado, que confrontou o jornalista nas redes sociais.

De acordo com Leo, o Painitto é um "produto" da filha: "Anitta controla a família toda! Ninguém dá entrevista sem a autorização dela, ninguém é louco de falar publicamente sem falar com ela antes. É controladora de tudo, e é responsável, sim, pelo que o pai fala, até porque tudo gera consequências na carreira dela", afirma.

Leo contou, ainda, que já foi chamado de "puxa saco" da cantora por a defender até quando estava errada. "Eu admiro demais a carreira da Anitta, mas ela tem sérios problemas psiquiátricos para tratar. O mundo não gira em torno dela, e precisa entender que ela não é o centro do mundo. O que mais me chocou foi ela subir no palco do Rock in Rio e agradecer a ela mesma. Aquilo foi surreal. Acha que ela, sozinha, é responsável pelo sucesso? Ninguém é! Ela não agradeceu nem a Deus."