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"Arrasada"

Anitta reclama de falta de match no Tinder: 'Não sou fake'

Cantora ficou 'arrasada' por não ter gente interessada em seu perfil do Tinder, aplicativo de relacionamento, e aproveitou para dizer que seu perfil na plataforma não é fake

Publicado em 29 de Janeiro de 2020 às 11:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2020 às 11:05
A cantora Anitta Crédito: Reprodução/Instagram @anitta
Anitta usou suas redes sociais nesta terça-feira (28) para reclamar da falta de matches no Tinder, aplicativo de relacionamento que a cantora está usando desde o fim de semana. 
Segundo ela, só duas pessoas combinaram com ela e nem são do Brasil. "Gente, tô arrasada. Tô aqui usando Tinder já desde sábado, só dei dois matches, com gringo ainda. Não me responderam. Será que o povo tá achando que eu sou fake? Não é fake não! Sou eu, gente", comentou, em vídeo nos stories do Instagram. 

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"Dá um coração aí em mim. Não dei um match, gente, já dei verdinho em várias pessoas e não dei um match ainda", desabafou ela, que desde que pôs fim ao seu relacionamento com Pedro Scooby só se relacionou com sua dançarina Ohana Lefundes e também co mo cantor Vitão. Anitta é abertamente bissexual. 

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