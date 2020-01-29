Anitta reclama de falta de match no Tinder: 'Não sou fake'

Segundo ela, só duas pessoas combinaram com ela e nem são do Brasil. "Gente, tô arrasada. Tô aqui usando Tinder já desde sábado, só dei dois matches, com gringo ainda. Não me responderam. Será que o povo tá achando que eu sou fake? Não é fake não! Sou eu, gente", comentou, em vídeo nos stories do Instagram.