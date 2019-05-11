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Anitta reclama de atraso de voo e extravio de bagagem da Avianca

A artista afirmou que seu voo da Costa Rica para o Chile foi cancelado pela aérea

Publicado em 

10 mai 2019 às 22:25

Publicado em 10 de Maio de 2019 às 22:25

Crédito: Reprodução/Instagram @anittasmoves
A cantora Anitta usou sua conta em uma rede social para reclamar do extravio de suas bagagens por parte da companhia aérea Avianca Holdings nesta sexta-feira (10).
A artista afirmou que seu voo da Costa Rica para o Chile foi cancelado pela aérea. "O único voo que chegava a tempo de eu fazer meu show era picotado pela metade e não tinha banco que deitasse, embora a gente tivesse pago por ele", afirmou ela. A cantora está no país para fazer um show com o cantor Maluma.
"As malas não chegaram, e todas as coisas de show, os looks, estava tudo lá", diz. Uma assistente da artista teve de ir a um shopping para comprar as roupas que Anitta deverá usar em sua apresentação em Santiago.
"Vou ligar lá na Avianca e vou falar para eles pagarem essas minhas compras de agora. (..) É a segunda vez que eles fazem isso. Se botar na ponta do lápis, a Avianca já está me devendo umas cinco malas."
Apesar de homônima, a companhia aérea é formalmente separada da Avianca Brasil, que está em recuperação judicial desde dezembro.
Ambas fazem parte do emaranhado de negócios dos irmãos Germán e José Efromovich, reunidos em torno do Synergy Group, que atua nos mercados de aviação, petróleo e gás e outros.
José é o controlador da Avianca Brasil, que nasceu em 1998 como Ocean Air e trocou de nome em 2010. Na ocasião, assinou acordo de licença de uso de nome com a Avianca Holdings, que pertence ao irmão Germán.
Quando veio à tona neste mês o pedido de recuperação judicial da Avianca Brasil, a homônima Avianca Holdings apressou-se a emitir um comunicado na Colômbia dizendo que não tinha qualquer relação com a empresa brasileira.

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