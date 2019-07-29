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Anitta ostenta anel de diamantes e fãs falam em noivado com Scooby

Pedro Scooby assumiu namoro com Anitta em uma viagem a Bali

Publicado em 

28 jul 2019 às 22:03

Publicado em 28 de Julho de 2019 às 22:03

A cantora Anitta ostenta anelzão de diamantes em vídeo no Instagram; fãs falam em noivado com seu atual namorado, Pedro Scooby Crédito: Reprodução/Instagram @anitta
Ao publicar um vídeo conversando com os fãs nas redes sociais neste sábado (27),  durante passagem pela Bélgica, um detalhe na mão de Anitta, 26, chamou a atenção de seus seguidores.
> Sensitiva: Anitta e Scooby vão terminar, mas sexo é intenso
Deitada ao lado de Scooby em uma cama de hotel um dia antes da performance no festival Tomorrowland, a cantora exibiu durante todo o vídeo um anel de brilhantes no dedo da mão direita. 
Fãs começaram a especular que a joia seria sinal de um possível noivado com seu atual namorado, o surfista Pedro Scooby, 30, ex de Luana Piovani.
O casal confirmou o relacionamento há quase dois meses durante uma viagem a Bali, na Indonésia.
Anitta não se pronunciou sobre dar o próximo passo no namoro. Vale ressaltar, porém, que o anel pode ser visto no dedo médio da mão direita, e não no anelar.

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