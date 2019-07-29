Anitta ostenta anel de diamantes e fãs falam em noivado com Scooby

A cantora Anitta ostenta anelzão de diamantes em vídeo no Instagram; fãs falam em noivado com seu atual namorado, Pedro Scooby

O casal confirmou o relacionamento há quase dois meses durante uma viagem a Bali, na Indonésia.

Anitta não se pronunciou sobre dar o próximo passo no namoro. Vale ressaltar, porém, que o anel pode ser visto no dedo médio da mão direita, e não no anelar.