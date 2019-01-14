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Anitta interrompe show no Ceará após parte do palco cair

Apesar do incidente, ninguém ficou ferido; cantora usou vídeo no Instagram para tranquilizar fãs

Publicado em 14 de Janeiro de 2019 às 17:18

Publicado em 

14 jan 2019 às 17:18
14/01/2019 - A cantora Anitta, durante show no Ceará Crédito: Instragram/@anitta
Anitta não perdeu o pique neste domingo, 13. Apesar da chuva forte que atingiu o Ceará, a cantora subiu ao palco para se apresentar ao público. O show aconteceu no Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcanti, em Crato, no interior do Estado. Mas ela teve de interromper a apresentação, após parte da estrutura do palco ceder.
Anitta foi ao Instagram para acalmar os fãs. "Gente, é que rolou uma tempestade muito forte durante o meio do show. Deu problema em uma parte do palco e por segurança tivemos que parar o show. Mas estou bem e está tudo bem, tá? Ninguém ficou ferido e está tudo certo", contou em vídeo.
Algumas pessoas que estavam no show fizeram flagrante do momento em que o palco começou a cair.
Assista ao vídeo:
Anitta parece não ter percebido o momento em que parte da estrutura do palco começa a desabar.
No perfil oficial dela, no Instagram, agradeceu a participação do público. "Que energia linda! Mesmo embaixo de chuva, a galera não parou um segundo. Amei", disse na legenda da foto:

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