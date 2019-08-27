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"Anitta Rousseff"

Anitta é comparada à ex-presidente Dilma nas redes sociais

Na web, internautas levantaram a hashtag #AnittaRoussef comparando o discurso da cantora aos que a ex-presidente fazia em seu mandato

Publicado em 27 de Agosto de 2019 às 16:54

Publicado em 

27 ago 2019 às 16:54
A cantora Anitta, 27, fez um discurso em defesa da Amazônia na última sexta-feira (23) e acabou sendo apelidada, por alguns internautas, de Anitta Rousseff, em referência ao modo de falar da ex-presidente Dilma Roussef.
Anitta Roussef? Internautas e fãs compararam a cantora à ex-presidente Dilma após pronunciamento sobre as queimadas na Amazônia Crédito: Reprodução/Instagram @painitto
Dando exemplos como o dia que virou noite em São Paulo, a carioca fala aos internautas sobre a importância de se preocupar com as queimadas na região Norte, mesmo parecendo um assunto distante a quem mora em outras regiões.
No meio do discurso, ela disse frases como "sem oxigênio o dólar vai ficar sozinho, voando, e vai todo mundo morrer", "porque sem oxigênio, vai todo mundo perder" e que pessoas ligadas à agropecuária "ganham dinheiro com a destruição do bioma".
Parte da internet, a defendeu dizendo que ele disse muitas verdades, só não soube exatamente como expressá-las. 
"Só não vê a logica no que ela disse, quem é muito mente fechada, ela diz que sem a floresta o oxigênio acaba, e o ser humano sem oxigênio morre, então só restará o dinheiro, e dinheiro não se gasta sozinho, preste atenção no que ela fala, se vc se esforçar vc entende", escreveu uma internauta no Twitter.
A hashtag #AnittaRoussef foi um dos assuntos mais comentados no Twitter daquele dia.
REBOLANDO PELA AMAZÔNIA
Neste fim de semana, Anitta fez outro movimento na internet a favor da Amazônia. A cantora havia pedido aos seus fãs que assistissem a um um vídeo de conscientização sobre as queimadas que estão acontecendo no Brasil.
Em troca, ela prometeu que postaria um outro vídeo rebolando de calcinha no dia seguinte. Ela cumpriu com o combinado. A canção escolhida para animar o momento foi o hit "Fuego", parceria dela própria com o DJ Snake e Sean Paul.
A postagem foi elogiada por celebridades como Luisa Mell, Sabrina Sato, Diplo e, claro, Pedro Scooby, namorado da cantora. 

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