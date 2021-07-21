Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Folha de São Paulo

Anitta diz ter 'dificuldade de focar' ao ver gente bonita

Cantora concordou com a atleta olímpica Letícia Bufoni

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 15:36

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 jul 2021 às 15:36
A cantora Anitta, 28, revelou através de seu Instagram que tem "dificuldade de focar" ao ver pessoas bonitas, concordando com um relato da skatista Letícia Bufoni, 28, que está nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão.
Bufoni fez um Stories falando sobre a beleza das pessoas que circulam na Vila Olímpica, em seu primeiro dia de hospedagem. "Estou adorando este lugar. Todo lugar que você olha tem gente bonita. Vai no café da manhã, tem um monte de mulher bonita, com corpo bonito, homens com costas largas e musculosas."
Anitta
Anitta Crédito: @anitta
"Tem loiro, moreno, branco, preto, amarelo... tem de tudo, alto, baixo... como eu nunca vim pras Olimpíadas antes? Que lugar maravilhoso... vai ser difícil focar", comentou a atleta. Após um perfil dedicado para celebridades repercutir o discurso, a cantora deixou um comentário dizendo: "Eu na vida sempre".
Internautas concordaram com a artista e responderam seu comentário. "Anitta me representa", escreveu uma. "Anitta, essa fala é sua cara", pontuou uma segunda. "Juro que pensei em você na hora", respondeu um terceiro.
Recentemente, a artista contou em entrevista com a atriz Paris Hilton, 40, como conheceu seu atual namorado, o empresário Michel Chetrit. "No Brasil, é muito difícil conhecer pessoas novas. E cheguei a tentar mandar algumas mensagens diretas (por aplicativos), tentei flertar com todo mundo", começou.

Veja Também

Ana Maria Braga "entrega tudo" vestida de Cruella no Mais Você: "Ícone"

Douglas Souza, do vôlei, bomba nas redes sociais mostrando bastidores da Olimpíada

Luciano Szafir deixa UTI após apresentar melhora em quadro clínico

"Mas aqui eu tenho uma vida mais regular, mais comum. Eu o conheci na casa de um amigo", disse. "Foi ok. Foi um encontro normal. Nós nos cumprimentamos após passarmos um pelo outro e tal. Mas no Brasil é muito difícil", pontua a cantora que afirma que no Brasil tem dificuldade de ter uma vida comum.
"Eu não saio no Brasil. É complicado eu fazer isso. E estou sempre trabalhando", continua. "Então, o que eu faço, ou melhor, o que eu costumava fazer, porque agora não faço mais, era procurar a pessoa por quem eu estava interessada e dizer: 'Oi! Vamos nos encontrar?'", relembra.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

anitta Famosos Olimpíada de Tóquio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 21/04/2026
Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados