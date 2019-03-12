Anitta diz que festa de aniversário será mais seletiva neste ano

No fundo do mar de Anitta: a festa da Poderosa de aniversário deste ano será "al mare" com tema das profundezas azuis. Mas, se fosse só isso, estava bom. Ao colunista Leo Dias, a cantora adianta que será mais seletiva com a lista neste ano.

"Vamos fazer uma lista de aniversário mais seletiva este ano. Se eu estiver namorando até lá, pode ser que eu corte os contatinhos. Se estiver solteira, coloco todos os contatos. Eu, inclusive, não chamo os seus informantes. Expulsei pela mão um deles uma vez", alertou ela, em entrevista a Leo Dias.