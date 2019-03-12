Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Festão

Anitta diz que festa de aniversário será mais seletiva neste ano

Ao colunista Leo Dias, Poderosa adiantou que tema será o fundo do mar

Publicado em 12 de Março de 2019 às 13:06

Publicado em 

12 mar 2019 às 13:06
Crédito: Apple Music/Reprodução/Instagram @anitta
No fundo do mar de Anitta: a festa da Poderosa de aniversário deste ano será "al mare" com tema das profundezas azuis. Mas, se fosse só isso, estava bom. Ao colunista Leo Dias, a cantora adianta que será mais seletiva com a lista neste ano. 
"Vamos fazer uma lista de aniversário mais seletiva este ano. Se eu estiver namorando até lá, pode ser que eu corte os contatinhos. Se estiver solteira, coloco todos os contatos. Eu, inclusive, não chamo os seus informantes. Expulsei pela mão um deles uma vez", alertou ela, em entrevista a Leo Dias. 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

anitta
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados