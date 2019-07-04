Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Virou piada

Anitta compartilha "clipe" de "Faz Gostoso" de humoristas

"Vazou clipe de Faz Gostoso com Madonna, Anitta e Participações especiais!", brincou Majella

Publicado em 

04 jul 2019 às 11:34

Publicado em 04 de Julho de 2019 às 11:34

Enquanto ainda não lança um clipe para Faz Gostoso, música que fez em parceria com Madonna, a cantora Anitta compartilhou em seu Instagram nesta quarta-feira, 3, um vídeo em que os humoristas Marcus Majella e Luis Lobianco aparecem dançando a canção vestidos como as cantoras.
"Vazou clipe de Faz Gostoso com Madonna, Anitta e Participações especiais!", brincou Majella em seu perfil. "Nós desconhecemos limites", respondeu Lobianco. Além da dupla, os atores Emiliano D'ávila e Cacau Protasio também aparecem no vídeo.
O resultado parece ter divertido Anitta, que compartilhou o vídeo em um story em seu Instagram algumas horas após sua publicação.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados