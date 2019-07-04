Anitta compartilha "clipe" de "Faz Gostoso" de humoristas

Enquanto ainda não lança um clipe para Faz Gostoso, música que fez em parceria com Madonna, a cantora Anitta compartilhou em seu Instagram nesta quarta-feira, 3, um vídeo em que os humoristas Marcus Majella e Luis Lobianco aparecem dançando a canção vestidos como as cantoras.
"Vazou clipe de Faz Gostoso com Madonna, Anitta e Participações especiais!", brincou Majella em seu perfil. "Nós desconhecemos limites", respondeu Lobianco. Além da dupla, os atores Emiliano D'ávila e Cacau Protasio também aparecem no vídeo.
O resultado parece ter divertido Anitta, que compartilhou o vídeo em um story em seu Instagram algumas horas após sua publicação.