Anitta cobra três vezes mais que Pabllo Vittar em shows, diz revista

De acordo com a publicação, as duas atrações estão confirmadas para a Virada Cultural de São Paulo neste fim de semana e os cachês pagos seguiram essa linha: Pabllo cobrou R$ 100 mil. Já Anitta, pediu nada menos que R$ 300 mil para entreter o público.

As duas apresentações, que acontecem em locais diferentes, são de graça para o público, mas os artistas são pagos pela organização do evento, assim como acontece em outras cidades do Brasil. A edição paulista da festa, neste ano, tem o orçamento de R$ 18,6 milhões, de acordo com a Contigo!.