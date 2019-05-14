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Cachê nas alturas

Anitta cobra três vezes mais que Pabllo Vittar em shows, diz revista

Segundo a revista Contigo!, a diferença entre os valores das cantoras impressionou

Publicado em 

14 mai 2019 às 11:58

Publicado em 14 de Maio de 2019 às 11:58

Crédito: Montagem Gazeta Online
Anitta e Pabllo Vittar são duas das figuras mais requisitadas no mundo da música atualmente. O que chama a atenção é a diferença entre o cachê delas. O valor que a Poderosa cobra, segundo informações da revista Contigo!, chega a ser três vezes maior do preço que a drag pede para fazer o mesmo tempo de apresentação. 
De acordo com a publicação, as duas atrações estão confirmadas para a Virada Cultural de São Paulo neste fim de semana e os cachês pagos seguiram essa linha: Pabllo cobrou R$ 100 mil. Já Anitta, pediu nada menos que R$ 300 mil para entreter o público. 
As duas apresentações, que acontecem em locais diferentes, são de graça para o público, mas os artistas são pagos pela organização do evento, assim como acontece em outras cidades do Brasil. A edição paulista da festa, neste ano, tem o orçamento de R$ 18,6 milhões, de acordo com a Contigo!. 

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