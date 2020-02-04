Anitta abre o jogo sobre drogas: 'Já experimentei muita coisa'

A cantora também falou sobre o real motivo que a fez expor sua bissexualidade em documentário lançado no fim de 2018: "Quis falar sobre isso no meu documentário porque eu escolhia o tom de leveza e normalidade que eu sempre tive na minha vida, com minha mãe e a minha família. Era uma coisa tão normal, tão normal que nunca teve esse momento".