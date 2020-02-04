Anitta abre o jogo sobre drogas: 'Já experimentei muita coisa'

Anitta não teve papas na língua ao abordar diversos temas da vida pessoal em entrevista à revista Veja, em vídeo. A Poderosa até admitiu já ter usado vários tipos de drogas: "Já experimentei muita coisa. Não gosto de julgar as pessoas, mas não achei legal, não. Até beber mesmo, eu só bebo quando estou numa festa. Se eu for num jantar, eu não vou pedir um vinho, uma cerveja. Vou pedir um suco. Agora, se for uma festa, ok, vou beber".
A cantora também falou sobre o real motivo que a fez expor sua bissexualidade em documentário lançado no fim de 2018: "Quis falar sobre isso no meu documentário porque eu escolhia o tom de leveza e normalidade que eu sempre tive na minha vida, com minha mãe e a minha família. Era uma coisa tão normal, tão normal que nunca teve esse momento".
Apesar de não ser novidade, Anitta ainda falou que tem, sim, vontade de atuar, esclareceu que não há nada definido sobre uma possível mudança de endereço para os Estados Unidos e também comentou de novo sobre plásticas e procedimentos estéticos: "Já fiz rosto, corpo, já reduzi seios. As pessoas acham que eu fiz plásticas porque me incomoda. Nada me incomoda. Meu nariz me incomodava. O meu peito me incomodava. O resto, eu porque era muito grande. O resto eu fiz porque deu na telha mesmo".