Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Angelia Jolie é vista deixando apartamento de seu 1° ex-marido

Jonny Lee Miller foi casado com a atriz entre 1996 e 1999

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 16:25

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 jun 2021 às 16:25
Angelina Jolie acena durante visita a Paris
Angelina Jolie acena durante visita a Paris Crédito: Wenn/FramePhoto/Folhapress
A atriz e cineasta Angelina Jolie, 46, foi vista deixando o apartamento do ator inglês Jonny Lee Miller, 48, seu ex-marido, em Nova York. Segundo o Page Six, a atriz visitou Miller, famoso pela série "Elementary", neste sábado (12), e foi ao local sozinha, apenas com uma bolsa e uma garrafa de vinho.
Os dois se conheceram no set de filmagens de "Hackers" (1995) e pouco tempo depois se casaram. A união do casal durou de 1996 até 1999, quando o divórcio foi oficializado. Apesar do término, Jolie e Miller mantiveram a amizade.
"Jonny e eu nunca brigamos e nunca machucamos um ao outro. Eu realmente queria ser sua esposa. Eu realmente queria ter me comprometido", disse a atriz em entrevista ao jornal Calgary Sun. Com a notícia do possível affair, internautas compararam a relação com a de Jennifer Lopez, 51, e Ben Affleck, 48.
"Parece ser a nova moda entre os famosos", brincou um internauta. "Eu acho que pode ser bom para os dois", afirmou outro. "Ótimo vê-la seguindo com a vida", celebrou uma terceira pessoa. Miller foi casado por dez anos com a atriz Michele Hicks, de "Law and Order" (1990), com quem tem um filho de 12 anos.

Veja Também

Falta tudo a "Aqueles Que Me Desejam a Morte", com Angelina Jolie

Angelina Jolie volta às telas em 'Aqueles Que Me Desejam a Morte'

Angelina Jolie relata violência doméstica, e filho testemunha contra Brad Pitt

Jolie se casou com o também ator Billy Bob Thornton, 65, entre os anos de 2000 e 2003, e depois com Brad Pitt, 57, entre 2006 e 2016, com quem teve seis filhos. Recentemente, a atriz criticou o juiz John Ouderkirk do processo que decidiu a custódia dos filhos dela e de Pitt durante o divórcio.
Ela diz que não teve um julgamento justo porque o magistrado se recusou a permitir que seus filhos testemunhassem no divórcio. Jolie tentou desqualificar o juiz ao dizer que ele se recusou a ouvir evidências relevantes para a segurança e o bem-estar das crianças antes de emitir uma decisão provisória. Os documentos não detalham quais podem ser essas evidências.
"O juiz Ouderkirk negou à senhora Jolie um julgamento justo, excluindo indevidamente suas evidências relevantes para a saúde, segurança e bem-estar das crianças, evidências críticas para fazer seu caso", segundo arquivamento no Segundo Tribunal Distrital de Apelação da Califórnia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados