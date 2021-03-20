Andressa Urach não teme retaliação da Universal após ação na Justiça

A modelo Andressa Urach em ensaio do concurso Miss Bumbum Crédito: Roque Rodrigues

Andressa Urach, 33, é uma nova mulher. A modelo, que ficou conhecida nacionalmente há cerca de uma década ao participar do concurso Miss Bumbum, diz que está em sua terceira fase de vida, após chegar ao fundo do poço em duas ocasiões.

A primeira foi em 2014, quando ela quase morreu ao ter problemas com a aplicação de hidrogel para modelar o corpo. Na ocasião, ela diz que teve uma experiência sobrenatural e chegou a ver o que está do outro lado, no "mundo espiritual".

Depois disso, ela deixou para trás a vida regada a baladas, drogas e prostituição, além de uma busca desenfreada pela fama, para entrar na Igreja Universal do Reino de Deus, que já era frequentada pela família. Seis anos depois, ela se diz decepcionada com a instituição religiosa, da qual queria ser pastora.

"Eu digo que a Andressa tem três fases: a 'old Urach' (velha Urach), a 'irmã Urach' e a 'nova Urach'", afirma em entrevista à Folha de S.Paulo. "A 'old Urach' é uma desequilibrada da vida, a irmã Urach é uma desequilibrada da fé e a 'nova Urach' é uma equilibrada tanto na fé quanto na vida."

"Eu acho que encontrei esse equilíbrio", diz. "Entendi que consigo respeitar as pessoas, respeitar os espaços... Antes tudo o que eu pensava, eu falava. Hoje dei uma recuada, me coloco no lugar do outro."

"Eu peço muito a ajuda de Deus para segurar as minhas emoções porque, se eu fosse a antiga Andressa, com certeza não teria tanta equilíbrio para falar agora de temas tão delicados, que me machucaram tanto."

Casada recentemente com o oficial de Justiça Thiago Lopes, ela conversou com a reportagem sobre por que recusou uma proposta para ser apresentadora de TV em São Paulo para ficar com o marido no Rio Grande do Sul, lembrou de momentos de depressão e pensamentos suicidas que enfrentou e disse como foi a decisão de falar ao filho Arthur, de 15 anos, tudo sobre o passado dela.

Urach também detalhou qual é a relação dela com Deus no momento e disse não temer retaliações por parte da Universal após ter entrado com uma ação para que a igreja devolva doações feitas ao longo dos anos em que ela esteve ligada -ela diz estar se reerguendo financeiramente.

Confira trechos editados da conversa.