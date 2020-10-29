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Andréia Sadi anuncia gravidez de gêmeos na Globonews

O marido André Rizek confirmou a gravidez da jornalista na SporTV

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 18:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2020 às 18:24
Andréia Sadi e André Rizek durante entrevista ao Altas Horas
Andréia Sadi e André Rizek durante entrevista ao Altas Horas Crédito: Reprodução/TV Globo
Andréia Sadi, 33, anunciou nesta quinta-feira (29) que está grávida. Casada com o apresentador André Rizek, 45, a jornalista de política da Globo e da Globonews espera gêmeos, conforme contou durante participação no Estúdio I, do canal pago.
De acordo com a futura mamãe, ela já está com 4 meses de gestação. "Fiquei orgulhosa porque os amigos foram sigilosos mesmo", comemorou. "Os meus amigos guardaram segredos, eles são maravilhosos."
A notícia foi confirmada após Sadi revelar a gravidez para os colegas de redação. Alguns parabenizaram a amiga pelas redes sociais, mas as postagens foram apagadas.
Ainda não foi informado até quando a jornalista continuará trabalhando, nem se ela continuará à frente das câmeras e fazendo reportagens na rua.

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Enquanto isso, a notícia foi um dos destaques na edição desta quarta-feira do Seleção SporTV, que ele apresenta no canal esportivo.
O comentarista Lédio Carmona, 55, foi o primeiro a comentar, deixando o futuro papai envergonhado. "Um casal de amigos meus, o André e a Andreia, fiquei sabendo que estão grávidos de quatro meses. André Rizek e Andréia Sadi serão pais de gêmeos", disse. "Desde já me intitulo tio-avô dos 'Rizekinhos'."
Envergonhado, Rizek ficou sem palavras. Foi Galvão Bueno, 70, quem encerrou o programa. "Assim como fazemos no Bem, Amigos! quando algo grandioso acontece, com uma notícia tão importante, vamos terminar o programa aplaudindo e homenageando o nosso amigo", pediu.
"Obrigado, gente!", disse o apresentador. "Lédio, você não vale nada."

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