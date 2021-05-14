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Reality show

Ana Gabi não consegue concluir prato e é eliminada do Mestre do Sabor

Ela não conseguiu concluir o prato na prova que valia a permanência no reality show culinário da Globo e teve seu prato escolhido como o pior da noite pelos chefs

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 08:20

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 mai 2021 às 08:20
Mestre do Sabor
Ana Gabi não consegue concluir prato e é eliminada do Mestre do Sabor Crédito: Instagram | @anagabriela.c
Ana Gabi foi a primeira eliminada da terceira temporada do Mestre do Sabor. Ela não conseguiu concluir o prato na prova que valia a permanência no reality show culinário da Globo e teve seu prato escolhido como o pior da noite pelos chefs.
A mineira de 33 anos fazia parte do time de Kátia Barbosa. Ela foi selecionada para a atração após preparar um agnolotti de galinha defumada.
Na primeira parte do programa desta quinta-feira (13), os participantes disputaram a prova do Menu Confiança. Os times tiveram uma hora para preparar um menu completo (com entrada, prato principal e sobremesa) usando ingredientes básicos, como arroz, feijão e outros itens facilmente encontrados na mesa dos brasileiros.
Nessa etapa, o menu Delicadezas do Brasil, da equipe de Rafa Costa e Silva, foi escolhido como o melhor. Entre os pratos, estava um socarrat de aipim com purê de feijão, ovo cozido e saladinha de ervas. Com isso, o time dele ganhou imunidade.
Por sua vez, Kátia Barbosa e Leo Paixão tiveram que salvar duas pessoas de suas equipes --todos os demais participariam do segundo desafio da noite. Foram salvos Léo Modesto e Matheus Almeida (time Kátia) e Pedro Barbosa e Cadu Moura (time Leo).
Na sequência, começou a Batalha dos Cucas. Nessa prova, que foi disputada de forma individual, os participantes precisavam fazer uma releitura de escondidinho. Antes de começar, foi anunciado que quem vencesse essa prova também ganharia imunidade para a próxima semana.
Na degustação, os mestres perceberam que o prato de Ana Gabi não estava completo. A participante teve problemas para abrir a panela de pressão e não conseguiu empratar a carne, uma copa lombo, de modo que serviu apenas um nhoque de abóbora. Com isso, foi escolhido o pior prato da noite.
Por outro lado, o melhor prato foi o de Bia Pimentel. Tratava-se de um escondidinho de caju, creme de batata-baroa e cogumelos.

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