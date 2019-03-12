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Amnésia alcoólica: como Anitta esqueceu que beijou Neymar?

Em entrevista ao colunista Leo Dias, a cantora falou que quando é coisa séria, ela não esquece

Publicado em 12 de Março de 2019 às 13:15

Publicado em 

12 mar 2019 às 13:15
Crédito: Reprodução/Instagram @anitta
O colunista Leo Dias foi atrás de Anitta para falar um pouco do festão de aniversário que a Poderosa fará neste ano sob o tema "fundo do mar". Se não fosse o bastante adiantar que o evento, neste ano, será ainda mais seletivo, o jornalista questionou a cantora sobre como ela pôde esquecer que beijou Neymar na Sapucaí durante o Carnaval do Rio de Janeiro 2019. 
"Como você esquece também tanta coisa na sua vida... Quando é coisa séria, eu não esqueço. Mas zoeira eu não tô nem aí", disparou ela, para Leo Dias. 
O jornalista falou em "amnésia alcoólica" com Anitta. Também conhecido como "blecaute", o fenômeno acontece quando a pessoa bebe um pouco demais ou algo que não está acostumado e acaba tendo lapsos de memória. 
A alfinetada veio depois que Anitta disse, inicialmente, que não teria ficado com o ex de Bruna Marquezine. Depois de vazado vídeo, a Poderosa voltou atrás e disse que poderia tê-lo beijado. Em seguida, completou e disse que devia ter beijado mais de 20 pessoas na mesma noite, número que incluiria homens e mulheres. 

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