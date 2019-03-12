Amnésia alcoólica: como Anitta esqueceu que beijou Neymar?

Crédito: Reprodução/Instagram @anitta

O colunista Leo Dias foi atrás de Anitta para falar um pouco do festão de aniversário que a Poderosa fará neste ano sob o tema "fundo do mar". Se não fosse o bastante adiantar que o evento, neste ano, será ainda mais seletivo, o jornalista questionou a cantora sobre como ela pôde esquecer que beijou Neymar na Sapucaí durante o Carnaval do Rio de Janeiro 2019.

"Como você esquece também tanta coisa na sua vida... Quando é coisa séria, eu não esqueço. Mas zoeira eu não tô nem aí", disparou ela, para Leo Dias.

O jornalista falou em "amnésia alcoólica" com Anitta. Também conhecido como "blecaute", o fenômeno acontece quando a pessoa bebe um pouco demais ou algo que não está acostumado e acaba tendo lapsos de memória.