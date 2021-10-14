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Bem conceituado

Alok é eleito o quarto melhor DJ do mundo por revista especializada

Ranking da DJ Mag é considerado um dos principais da cena eletrônica
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 out 2021 às 08:59

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 08:59

O DJ Alok
O DJ Alok Crédito: Brian Baldrati/Reprodução/Instagram @alok
Alok, 30, aparece na quarta posição do concorrido ranking da revista especializada DJ Mag, que é atualizado anualmente. O DJ brasileiro, que concorreu com colegas de vários países, subiu uma posição com relação ao ano passado.
O ranking da DJ Mag reúne os principais DJs do mundo e é considerado um dos principais da cena eletrônica. Alok foi o primeiro brasileiro a figurar no ranking -ele estreou na 44ª posição em 2015.
"Esse quarto lugar na DJ Mag tem uma importância muito grande na minha história e a cada ano de conquista eu fico ainda mais ciente de que sozinho não conseguiria caminhar até aqui", declarou o músico.
"É uma conquista não só minha, mas dos meus fãs, da minha equipe e de todos os meus parceiros que me acompanham nesta jornada", comentou. "[Estou] muito orgulhoso desse resultado, o que me deixa ainda mais empolgado com o retorno dos shows e da normalidade, nosso maior sonho coletivo atual."
A assessoria de imprensa do DJ afirmou que a renda da premiação será revertida para o programa de vacinação contra a Covid-19 da Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância), que tem o objetivo de adquirir imunização para dois bilhões de crianças no mundo.
Além da premiação, Alok também tem o título de brasileiro mais ouvido no mundo. Ele tem quase 19 milhões de ouvintes mensais só no Spotify.

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