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FAMÍLIA

'Vamos conhecer a Anitta', comemoram filhos de Scooby em vídeo de Piovani

Dom e Bem passarão uma temporada com o pai na Califórnia, nos Estados Unidos

Publicado em 08 de Agosto de 2019 às 14:36

Publicado em 

08 ago 2019 às 14:36
A atriz a apresentadora Luana Piovani Crédito: Divulgação
Os filhos de Luana Piovani e Pedro Scooby finalmente irão passar uma temporada de férias com o pai e conhecerão Anitta. Dom, Bem e Liz irão para a Califórnia, nos Estados Unidos.
No início da semana, Luana falou que "está se preparando" para que os filhos conheçam a cantora, em resposta a alguns fãs em seu Instagram.
Nesta quarta-feira, 7, a atriz divulgou um vídeo com Dom e Bem em que as crianças parecem animadas com a viagem. "A gente vai para a Califórnia e lá vai ter uma pista, uma piscina, um trampolim", enumera Dom.
O garoto também comemora: "E nós vamos conhecer a Anitta!". Ao ouvir o irmão, o pequeno Bem grita: "E vamos conhecer a Ludmilla!". Luana Piovani explicou ao filho que eles já conheceram a Ludmilla.
Assista ao vídeo:

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