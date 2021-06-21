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Will Smith divulga capa e título de seu livro autobiográfico

O lançamento está previsto para novembro deste ano. Nos Estados Unidos, o livro já está na pré-venda.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 jun 2021 às 15:43

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 15:43

Will Smith divulga a capa da sua autobiografia ''Will''
Will Smith divulga a capa da sua autobiografia ''Will'' Crédito: Instagram/@willsmith
No último sábado, dia 19, Will Smith divulgou em suas redes sociais um vídeo no qual revela a capa e o título do livro que contará sua vida. Intitulado Will, a biografia tem lançamento previsto para o dia 9 de novembro deste ano. A arte da capa foi feita pelo artista Brandan 'Bmike' Odums, e desenhada em cinco camadas, cada uma representando uma fase da vida do ator.
Segundo Will Smith, o livro vem sendo produzido há dois anos e, como diz na sinopse, é "a história de como uma pessoa dominou as suas emoções, escrita de forma que pode ajudar todos a fazerem o mesmo". O ator assina o livro de memórias ao lado de Mark Manson, autor do sucesso de vendas A Sutil Arte de Ligar o F*da-se. Will já está em pré-venda nos Estados Unidos.

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