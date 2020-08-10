Vitória realiza mostra on-line de arte e cultura

Apresentação de dança "Que Não Nos Falte Esperança", feita por alunos da Fafi Crédito: Divulgação/PMV

Mesmo com os espaços culturais vazios devido à pandemia do novo coronavírus, as produções não pararam. Em Vitória, alunos do Circuito Cultural, do Museu Capixaba do Negro (Mucane) e da Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi ganharão uma mostra on-line para exibir suas apresentações produzidas durante disciplinas, oficinas e cursos do primeiro semestre. A Mostra On-line da Arte e Cultura de Vitória será exibida de terça (11) a quinta-feira (13), no YouTube da Prefeitura de Vitória.

Na programação, apresentações de teatro, balé, samba-reggae, dança moderna e contemporânea, contação de histórias, fotografia, entre tantas outras linguagens artísticas e culturais. Todas elas foram captadas pelas lentes dos celulares de familiares, pais e amigos dos alunos, que passaram a ser o olho da plateia atenta ao espetáculo. Em cada dia de mostra, os vídeos ficarão disponíveis no canal do YouTube da Prefeitura de Vitória a partir das 10 horas.

EXPERIÊNCIA

Esta é a primeira vez que os espaços municipais de cultura ofereceram aulas de maneira virtual, em concordância com as medidas de combate ao novo coronavírus. Ao longo do semestre, instrutores, coordenadores e alunos aprenderam a manusear câmeras e programas de edição de vídeo.

O secretário municipal de Cultura, Francisco Grijó, ressaltou o resultado positivo de políticas públicas dedicadas a formação, execução e realização da arte e da cultura na capital capixaba.

"Esta Mostra On-line é a comprovação de que a pandemia não conseguiu arrefecer o trabalho dos instrutores, assim como o trabalho dos alunos. Foi um trabalho conjunto, supervisionado, com o objetivo de manter a atividade cultural em Vitória", destacou o secretário.

Neste segundo semestre, o Circuito Cultural e o Mucane retornam com as atividades on-line nesta segunda-feira (10). A Fafi volta às aulas virtuais em 19 de agosto.

PROGRAMAÇÃO

TERÇA-FEIRA (11 de agosto) - a partir das 10h no YouTube da PMV

a partir das 10h no YouTube da PMV Dança: Samba Reggae  Mucane

Samba Reggae  Mucane Música: How Far Ill Go (Cover)  Fafi

How Far Ill Go (Cover)  Fafi Fotografia: Exercícios fotográficos  Inspirado em Sebastião Salgado  Circuito Cultural

Exercícios fotográficos  Inspirado em Sebastião Salgado  Circuito Cultural Dança: Out Senses  Fafi

Out Senses  Fafi Dança: Reconstruase  Fafi

Reconstruase  Fafi Teatro: Uma Vela Para Deus, outra pro diabo  Fafi

Uma Vela Para Deus, outra pro diabo  Fafi Fotografia: Ensaio fotográfico de Quarentena  Circuito Cultural

Ensaio fotográfico de Quarentena  Circuito Cultural Dança: Valsa das Horas  Fafi

Valsa das Horas  Fafi Dança: A Morte do Cisne  Fafi

A Morte do Cisne  Fafi Dança: Ária para Duas Bailarinas Fafi

Ária para Duas Bailarinas Fafi Teatro: Ciclo de Estudos  TURMA III  técnico em Teatro  Fafi

Ciclo de Estudos  TURMA III  técnico em Teatro  Fafi Música: Fragmento  9ª Sinfonia de Beethoven  Circuito Cultural

Fragmento  9ª Sinfonia de Beethoven  Circuito Cultural Fotografia: Ensaio fotográfico de Quarentena  Circuito Cultural

Ensaio fotográfico de Quarentena  Circuito Cultural Dança: Encerramento de Dança de Salão - Circuito Cultural

QUARTA-FEIRA (12 de agosto) - a partir das 10h no YouTube da PMV

a partir das 10h no YouTube da PMV Teatro: Esquadros Imaginários  Fafi

Esquadros Imaginários  Fafi Música: Cavaquinho  Mucane

Cavaquinho  Mucane Fotografia: Exercícios fotográficos  Inspirado em Steve McCurry  Circuito Cultural

Exercícios fotográficos  Inspirado em Steve McCurry  Circuito Cultural Dança: Ainda Há Tempo  Fafi

Ainda Há Tempo  Fafi Dança: Saudades  Fafi

Saudades  Fafi Dança: Cotidiano  Fafi

Cotidiano  Fafi Fotografia: Série: Exercícios fotográficos  Diferentes tipos de fotografia  Circuito Cultural

Série: Exercícios fotográficos  Diferentes tipos de fotografia  Circuito Cultural Dança: Impulso  Fafi

Impulso  Fafi Dança: Perspectivas  Fafi

Perspectivas  Fafi Dança: Sinfonia  Fafi

Sinfonia  Fafi Teatro: Linguagens do Corpo II  Fafi

Linguagens do Corpo II  Fafi Dança: Solidão  Fafi

Solidão  Fafi Dança: Encerramento de Danças Urbanas  Circuito Cultural

Encerramento de Danças Urbanas  Circuito Cultural Teatro: Encerramento da oficina de Teatro  Circuito Cultural

Encerramento da oficina de Teatro  Circuito Cultural Dança: Essência  Fafi

Essência  Fafi Dança: A Arte na Dimensão da Vida - Mucane

A Arte na Dimensão da Vida - Mucane Dança: Fogo  Fafi