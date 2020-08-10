Vitória realiza mostra on-line de arte e cultura

Mesmo com os espaços culturais vazios devido à pandemia do novo coronavírus, as produções não pararam. Em Vitória, alunos do Circuito Cultural, do Museu Capixaba do Negro (Mucane) e da Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi ganharão uma mostra on-line para exibir suas apresentações produzidas durante disciplinas, oficinas e cursos do primeiro semestre. A Mostra On-line da Arte e Cultura de Vitória será exibida de terça (11) a quinta-feira (13), no YouTube da Prefeitura de Vitória.
Na programação, apresentações de teatro, balé, samba-reggae, dança moderna e contemporânea, contação de histórias, fotografia, entre tantas outras linguagens artísticas e culturais. Todas elas foram captadas pelas lentes dos celulares de familiares, pais e amigos dos alunos, que passaram a ser o olho da plateia atenta ao espetáculo. Em cada dia de mostra, os vídeos ficarão disponíveis no canal do YouTube da Prefeitura de Vitória a partir das 10 horas.
EXPERIÊNCIA
Esta é a primeira vez que os espaços municipais de cultura ofereceram aulas de maneira virtual, em concordância com as medidas de combate ao novo coronavírus. Ao longo do semestre, instrutores, coordenadores e alunos aprenderam a manusear câmeras e programas de edição de vídeo.
O secretário municipal de Cultura, Francisco Grijó, ressaltou o resultado positivo de políticas públicas dedicadas a formação, execução e realização da arte e da cultura na capital capixaba.
"Esta Mostra On-line é a comprovação de que a pandemia não conseguiu arrefecer o trabalho dos instrutores, assim como o trabalho dos alunos. Foi um trabalho conjunto, supervisionado, com o objetivo de manter a atividade cultural em Vitória", destacou o secretário.
Neste segundo semestre, o Circuito Cultural e o Mucane retornam com as atividades on-line nesta segunda-feira (10). A Fafi volta às aulas virtuais em 19 de agosto.
PROGRAMAÇÃO
- TERÇA-FEIRA (11 de agosto) - a partir das 10h no YouTube da PMV
- Dança: Samba Reggae Mucane
- Música: How Far Ill Go (Cover) Fafi
- Fotografia: Exercícios fotográficos Inspirado em Sebastião Salgado Circuito Cultural
- Dança: Out Senses Fafi
- Dança: Reconstruase Fafi
- Teatro: Uma Vela Para Deus, outra pro diabo Fafi
- Fotografia: Ensaio fotográfico de Quarentena Circuito Cultural
- Dança: Valsa das Horas Fafi
- Dança: A Morte do Cisne Fafi
- Dança: Ária para Duas Bailarinas Fafi
- Teatro: Ciclo de Estudos TURMA III técnico em Teatro Fafi
- Música: Fragmento 9ª Sinfonia de Beethoven Circuito Cultural
- Fotografia: Ensaio fotográfico de Quarentena Circuito Cultural
- Dança: Encerramento de Dança de Salão - Circuito Cultural
- QUARTA-FEIRA (12 de agosto) - a partir das 10h no YouTube da PMV
- Teatro: Esquadros Imaginários Fafi
- Música: Cavaquinho Mucane
- Fotografia: Exercícios fotográficos Inspirado em Steve McCurry Circuito Cultural
- Dança: Ainda Há Tempo Fafi
- Dança: Saudades Fafi
- Dança: Cotidiano Fafi
- Fotografia: Série: Exercícios fotográficos Diferentes tipos de fotografia Circuito Cultural
- Dança: Impulso Fafi
- Dança: Perspectivas Fafi
- Dança: Sinfonia Fafi
- Teatro: Linguagens do Corpo II Fafi
- Dança: Solidão Fafi
- Dança: Encerramento de Danças Urbanas Circuito Cultural
- Teatro: Encerramento da oficina de Teatro Circuito Cultural
- Dança: Essência Fafi
- Dança: A Arte na Dimensão da Vida - Mucane
- Dança: Fogo Fafi
- QUINTA-FEIRA (13 de agosto) - a partir das 10h no YouTube da PMV
- Infantil e Cultura Popular
- Dança: Que Não Nos Falte Esperança Fafi
- Dança: Sol Todo Dia - Fafi
- Dança: Crescimento Fafi
- Dança: Amizade Fafi
- Contação de Histórias: A Ratoeira Circuito Cultural
- Dança: Meu Corpo Dança Circuito Cultural
- Dança: Pulso Fafi
- Dança: Um Passeio na Lagoa Circuito Cultural
- Teatro: Esquetes do Dia a Dia Fafi
- Cultura Popular: Danças Populares Mucane
- Cultura Popular: Semana do Cordel Mucane
- Cultura Popular: Semana da Memória Mucane
- Cultura Popular: Encerramento de Artesanato livre e conceitual Circuito Cultural
- Cultura Popular: Desfile do Núcleo de Costura Circuito Cultural
- Cultura Popular: Semana do Conto Africano Mucane
- Cultura Popular: Encerramento de Capoeira Circuito Cultural