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Cultura

Vitória realiza mostra on-line de arte e cultura

Trabalhos do primeiro semestre dos alunos do Circuito Cultural, Mucane e Fafi estarão disponíveis no YouTube da Prefeitura de Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2020 às 16:41

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 16:41

Apresentação de dança
Apresentação de dança "Que Não Nos Falte Esperança", feita por alunos da Fafi Crédito: Divulgação/PMV
Mesmo com os espaços culturais vazios devido à pandemia do novo coronavírus, as produções não pararam. Em Vitória, alunos do Circuito Cultural, do Museu Capixaba do Negro (Mucane) e da Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi ganharão uma mostra on-line para exibir suas apresentações produzidas durante disciplinas, oficinas e cursos do primeiro semestre. A Mostra On-line da Arte e Cultura de Vitória será exibida de terça (11) a quinta-feira (13), no YouTube da Prefeitura de Vitória.
Na programação, apresentações de teatro, balé, samba-reggae, dança moderna e contemporânea, contação de histórias, fotografia, entre tantas outras linguagens artísticas e culturais. Todas elas foram captadas pelas lentes dos celulares de familiares, pais e amigos dos alunos, que passaram a ser o olho da plateia atenta ao espetáculo. Em cada dia de mostra, os vídeos ficarão disponíveis no canal do YouTube da Prefeitura de Vitória a partir das 10 horas.

EXPERIÊNCIA

Esta é a primeira vez que os espaços municipais de cultura ofereceram aulas de maneira virtual, em concordância com as medidas de combate ao novo coronavírus. Ao longo do semestre, instrutores, coordenadores e alunos aprenderam a manusear câmeras e programas de edição de vídeo.
O secretário municipal de Cultura, Francisco Grijó, ressaltou o resultado positivo de políticas públicas dedicadas a formação, execução e realização da arte e da cultura na capital capixaba.

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"Esta Mostra On-line é a comprovação de que a pandemia não conseguiu arrefecer o trabalho dos instrutores, assim como o trabalho dos alunos. Foi um trabalho conjunto, supervisionado, com o objetivo de manter a atividade cultural em Vitória", destacou o secretário.
Neste segundo semestre, o Circuito Cultural e o Mucane retornam com as atividades on-line nesta segunda-feira (10). A Fafi volta às aulas virtuais em 19 de agosto.

PROGRAMAÇÃO

  • TERÇA-FEIRA (11 de agosto) - a partir das 10h no YouTube da PMV
  • Dança: Samba Reggae  Mucane
  • Música: How Far Ill Go (Cover)  Fafi
  • Fotografia: Exercícios fotográficos  Inspirado em Sebastião Salgado  Circuito Cultural
  • Dança: Out Senses  Fafi
  • Dança: Reconstruase  Fafi
  • Teatro: Uma Vela Para Deus, outra pro diabo  Fafi
  • Fotografia: Ensaio fotográfico de Quarentena  Circuito Cultural
  • Dança: Valsa das Horas  Fafi
  • Dança: A Morte do Cisne  Fafi
  • Dança: Ária para Duas Bailarinas Fafi
  • Teatro: Ciclo de Estudos  TURMA III  técnico em Teatro  Fafi
  • Música: Fragmento  9ª Sinfonia de Beethoven  Circuito Cultural
  • Fotografia: Ensaio fotográfico de Quarentena  Circuito Cultural
  • Dança: Encerramento de Dança de Salão - Circuito Cultural
  • QUARTA-FEIRA (12 de agosto) - a partir das 10h no YouTube da PMV
  • Teatro: Esquadros Imaginários  Fafi
  • Música: Cavaquinho  Mucane
  • Fotografia: Exercícios fotográficos  Inspirado em Steve McCurry  Circuito Cultural
  • Dança: Ainda Há Tempo  Fafi
  • Dança: Saudades  Fafi
  • Dança: Cotidiano  Fafi
  • Fotografia: Série: Exercícios fotográficos  Diferentes tipos de fotografia  Circuito Cultural
  • Dança: Impulso  Fafi
  • Dança: Perspectivas  Fafi
  • Dança: Sinfonia  Fafi
  • Teatro: Linguagens do Corpo II  Fafi
  • Dança: Solidão  Fafi
  • Dança: Encerramento de Danças Urbanas  Circuito Cultural
  • Teatro: Encerramento da oficina de Teatro  Circuito Cultural
  • Dança: Essência  Fafi
  • Dança: A Arte na Dimensão da Vida - Mucane
  • Dança: Fogo  Fafi
  • QUINTA-FEIRA (13 de agosto) - a partir das 10h no YouTube da PMV
  • Infantil e Cultura Popular
  • Dança: Que Não Nos Falte Esperança  Fafi
  • Dança: Sol Todo Dia - Fafi
  • Dança: Crescimento  Fafi
  • Dança: Amizade  Fafi
  • Contação de Histórias: A Ratoeira  Circuito Cultural
  • Dança: Meu Corpo Dança  Circuito Cultural
  • Dança: Pulso  Fafi
  • Dança: Um Passeio na Lagoa  Circuito Cultural
  • Teatro: Esquetes do Dia a Dia  Fafi
  • Cultura Popular: Danças Populares  Mucane
  • Cultura Popular: Semana do Cordel  Mucane
  • Cultura Popular: Semana da Memória  Mucane
  • Cultura Popular: Encerramento de Artesanato livre e conceitual  Circuito Cultural
  • Cultura Popular: Desfile do Núcleo de Costura  Circuito Cultural
  • Cultura Popular: Semana do Conto Africano  Mucane
  • Cultura Popular: Encerramento de Capoeira  Circuito Cultural

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