Com mostra física suspensa, Galeria da Ufes expõe obras no Instagram

Obra "O homem feliz" de Augusto Herkenhoff exposta na mostra "74 artistas". Crédito: Gravura em metal "O homem feliz"

A exposição "74 artistas" seria aberta ao público no dia 17 de março, na Galeria Espaço Universitário , dentro da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória. Ela seguiria até o dia 8 de maio no local como qualquer mostra que já passou pelo local. No entanto, a pandemia do novo coronavírus fez o evento físico ser inviável. Sendo assim, a solução encontrada pela Secretaria de Cultura da Universidade Federal do Espírito Santo foi disponibilizá-la na internet.

Desta forma, a mostra se tornou virtual e teve início no dia 2 de junho, no perfil no Instagram da Galeria Espaço Universitário . A exposição, que reúne obras de desenhos à pequenas instalações, está sendo postada em partes, todas às quartas-feiras, sempre às 10h. As publicações seguirão até o dia 24 de junho e estarão disponíveis para acesso virtual por tempo indeterminado.

Dezenove obras de pintura, desenho e fotografia já foram publicadas na rede social para a apreciação on-line. Os artistas envolvidos na exposição são de diferentes Estados e garantem a ela uma pluralidade de temática e estética.

INSPIRAÇÃO

A proposta surgiu de um projeto realizado no Rio de Janeiro, a mostra Doação D!. A iniciativa foi feita visando ampliar o acervo de arte da Biblioteca Nacional e ocorreu na galeria Espaço Zagut. Estiveram exibidas obras de 76 artistas brasileiros, que foram doadas para a biblioteca. O projeto chegou nas terras capixabas através de uma conversa do artista Orlando Farya e o secretário de Cultura da Ufes Rogério Borges.

No Espírito Santo, a exposição não é a mesma, ganhou nomes locais para sua lista de artistas. Augusto Herkenhoff é um dos capixabas que está expondo e doando uma obra.

Produtor de desenhos, pinturas, gravuras e, eventualmente, fotografias e esculturas, Herkenhoff foi um dos coordenadores da exposição Doação D. "Essa exposição [74 artistas] é uma resposta ao desgoverno que se instalou no Brasil e também um estímulo à generosidade dos artistas", declara o cachoeirense.

Artista Augusto Herkenhoff, que tem sua obra "O Homem feliz" (gravura sobre metal), inclusa na exposição 74 artistas. Crédito: Acervo pessoal/ Augusto Herkenhoff

Apesar de estar ocorrendo a exibição online, o secretário de Cultura da Ufes confirmou que ao final da quarentena, seguindo os protocolos de saúde do Estado e a devida liberação das atividades que envolvem aglomerações, a mostra será aberta ao público para visitas físicas. As obras de cada artista já foram doadas para a Ufes e agora fazem parte de seu acervo.

OUTROS PROJETOS ARTÍSTICOS DA UNIVERSIDADE

A Ufes tem trabalhado em diferentes frentes de atuação na cultura durante essa quarentena e assim desenvolvendo atividades digitais na área do cinema, teatro e artes plásticas. Dentro desta última, também no perfil da galeria da Universidade no Instagram, está ocorrendo o projeto "Ver-Rever", onde artistas dão depoimentos todas as sextas-feiras. Nomes como Lara Felipe (artista plástica); Rosindo Torres (artista e professor); e Nelma Pezzin (artista e professora) já apareceram por lá.

Uma terceira ação é o bate-papo Conversações sobre arte. São lives mediadas pelo chefe da Divisão de Artes Plásticas Fernando Augusto, que vão ao ar no Instagram da galeria e na Rádio Universitária, sempre aos sábados, às 10h30.

Temos procurado seguir esse caminho para que a gente não perca o contato com o público, comenta o secretário de cultura da Ufes, Rogério Borges, sobre as ações on-line desenvolvidas pela área cultural da universidade. Destaca ainda que esses projetos têm sido muito voltados para a memória, fazendo contato com artistas. "Coisas muito raras tem surgido", afirma.

PROGRAMAÇÃO VIRTUAL DA GALERIA