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Vitória: Casa Porto abre inscrições para aula sobre exposições

Interessados podem participar das aulas por meio de link do Zoom e só é necessário que os candidatos realizem inscrição pela internet
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2021 às 15:32

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 15:32

A fachada da Casa Porto, no Centro de Vitória
A fachada da Casa Porto, no Centro de Vitória Crédito: Site PMV/Reprodução
A Casa Porto, no Centro de Vitória, abriu na terça-feira (8) inscrições para o workshop virtual Desenho de Exposições. Os interessados têm até o próximo dia 15 para realizarem as inscrições pela web e as aulas serão ministradas nos dias 17, 18 e 21 de junho, das 10h às 13h. 
Para participar das atividades, os alunos receberão um link da plataforma Zoom, por onde os tutores irão ensinar as disciplinas. Nas matérias, os participantes vão aprender sobre expografia, projeto arquitetônico, pintura, iluminação e identificação de trabalhos e suporte para a montagem de uma exposição de arte. 
"O projeto expográfico, quando desenvolvido juntamente aos curadores e artistas de uma exposição, pode gerar ambiências imersivas, contribuir para a compreensão de um determinado conceito, atender a demandas de públicos específicos e de projetos educativos, entre outras possibilidades", diz Clara Sampaio, uma das arquitetas responsáveis pelo workshop.
"O objetivo principal do workshop é permitir que mais artistas e criadores explorem distintas possibilidades de apresentação de seus trabalhos, fugindo de formatos mais convencionais expositivos, como molduras e pedestais. Secundariamente, visa apresentar questões como desenho universal, acessibilidade ampliada para diversos públicos em exposições, ampliar o repertório visual dos participantes com indicações de projetos, artistas, plataformas e referências bibliográficas, além de instigar os participantes a buscar mais informações, materiais e fornecedores para realização de seus trabalhos", conclui a arquiteta Mirella Schena, parceira de Clara no projeto.

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O coordenador da Casa Porto, Roberto Trabach Júnior, explica que a oficina envolverá atividades teóricas e práticas, a fim de estimular os participantes a refletir sobre as potencialidades dos espaços expositivos, bem como outros não destinados propriamente a exposições, de forma a ampliar as possibilidades de atuação e criar estratégias de ocupação e circulação de trabalhos artísticos.

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