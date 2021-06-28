Vida após o "felizes para sempre" é tema de livro da capixaba Benadade Aguiar

A escritora Benadade Aguiar Crédito: Danilo Silva/Divulgação

Muitas histórias ficcionais terminam com um “felizes para sempre”, mas o que acontece após o romance virar realidade fica no ar. A escritora Benadade Aguiar faz um processo diferente em sua obra de estreia, “Após o Sim”. No livro, ela retrata os desafios e delícias de um casamento, trazendo para a sua ficção a realidade do cotidiano.

“Eu tinha vontade de escrever algo que fosse de fato diferente, porque tem muitos livros que parecem ser todos iguais”, comenta Aguiar, explicando que essa vontade de sair da caixinha se juntou ao fato de que, em um determinado momento de sua vida, ela passou a conviver com muitas pessoas casadas ou noivas, algo que se tornou a deixa para a escrita de seu livro.

Afirmando que os leitores podem esperar uma história verossímil, ela conta um pouco do que se trata o livro: “A história é narrada pela protagonista e, apesar de ser um romance, está longe de ser um ‘mar de rosas’, um conto de fadas. É um romance cativante. Justo pelas pitadas de realidade que tem, eu entendo que os leitores acabam se identificando muito com os personagens, com algumas coisas que acontecem”.

Na trama, Luara, uma mulher independente e bem desenvolvida profissionalmente enfrenta a dúvida se, ao se entregar a um relacionamento, ela irá perder sua liberdade. “A gente fala muito de empoderamento, da mulher ser independente, então eu quis trazer isso. Mas a protagonista enfrenta um dilema quando conhece o Maron. Ele é um homem meigo, carinhoso, mas ele sabe o que quer num relacionamento, ao contrário dela, que sabe o que quer profissionalmente”, detalha.

Capa do livro "Após p Crédito: Benadade Aguiar

Benadade acredita que, por trazer essa dualidade entre relacionamento e autonomia, muitas leitoras podem se identificar com a história. Dessa forma, a trama coloca em questão o que se é esperado de uma mulher em um relacionamento.

A escritora natural de Linhares, que escreve desde a pré-adolescência, conta que a pandemia foi o momento de virada de chave para a produção de seu primeiro livro, devido a maior disponibilidade de tempo. Benadade acrescenta que a decisão de que iria publicar a obra teve grande relevância, por ter se tornado uma meta, um horizonte para ela conseguir concluir o trabalho.“Por muitos anos, eu comecei histórias que ficaram inacabadas e eu acredito que seja justo por isso, porque eu não tinha minha decisão de publicar e muito menos sabia como eu faria isso”, explica.

Um detalhe interessante sobre “Após o sim” é que a trama romântico-ficcional se passa na Grande Vitória. Sendo assim, ambientes como as Praias da Enseada, em Guarapari, e a Pedra Azul aparecem na ambientação.

Com relação ao público, a escritora conta que, embora não tenha cenas de sexo explícito, o texto é direcionado para os adultos, por tratar de relacionamentos da maturidade.

NOVA NO MERCADO

A escritora estreante conta que adentrar o mercado, de uma forma geral, não é fácil. “As possibilidades de autopublicação fizeram com que houvesse muita oferta de livros, então nossa obra ter que passar nesse mercado é um desafio”, reflete. Para lidar com isso, a autora conta que vai pensando estratégias e trabalhando diariamente.

Benadade ainda não tem novos livros a caminho, mas, para quem gosta da temática casamento, a autora indica duas obras de ficção. A primeira é “Quando Você Voltar”, obra de Kristin Hannah lançada em 2012. Na trama, as personagens Michael e Jolene passam por uma crise em seu casamento de doze anos e, em meio às tensões, a protagonista é convocada para servir na guerra, fato que muda toda a realidade familiar.

Já a segunda é “Dançando Sob Cacos de Vidro” (2012), de Ka Hancock, em que a trama acompanha o relacionamento de Lucy Houston e Mickey Chandler, que se apaixonam, ultrapassando suas respectivas características genéticas, Houston tem histórico familiar de câncer de mama e Chandler convive com transtorno bipolar.

“São livros que retratam muito a vivência das pessoas no dia-a-dia, no casamento, que eu achei incríveis. Mas eles têm uma pegada um pouco diferente do que eu escrevi”, conta Benadade, acrescentando que os dois pontuam como a união influencia na vida dos personagens e como as coisas externas tocam esses relacionamentos.

O Divirta-se ainda selecionou mais três obras para os leitores se esbaldarem nas tramas em que o matrimônio ganha certo destaque. Dentre elas está “Indomável”, obra em que Glennon Doyle retrata uma mulher que passa por um divórcio e, a partir de então, redescobre como lidar com os desafios da maternidade enquanto reinventa sua afetividade em um novo relacionamento, agora com uma mulher.

Além da obra da estadunidense, está na lista um livro nacional “Procura-se um Marido”, da autora Best-Seller Carina Rissi. O romance fala da moça Alicia, que precisa se casar para conseguir a herança do avô. Senhor Narciso deixou uma cláusula em seu testamento impondo o casamento como condição para que a jovem receba a grana.

Finalizando a lista está “Ligações”, Rainbow Rowell, que traz os protagonistas num casamento estagnado e em segundo plano. É a partir de um inacreditável contato de Georgie com o seu marido no passado, em uma espécie de viagem no tempo, que as coisas podem mudar de figura na relação. Confira a lista completa abaixo.

APÓS O SIM

Capa do livro "Após p Crédito: Benadade Aguiar

Autora: Benadade Aguiar

Benadade Aguiar Sinopse: Luara era uma mulher independente, bem resolvida, com controle de suas emoções e focada na carreira profissional. Noivar e casar não faziam parte dos seus planos. Inclusive, não conseguia entender o que havia de tão especial para as suas amigas fazerem tanta questão de se casar. Contudo, por levar uma vida bastante solitária, decide se dar a oportunidade de conhecer alguém. Precisava apenas de uma boa companhia para as suas horas livres, nada mais. O que poderia mudar em sua vida ao conhecer alguém especial?

Luara era uma mulher independente, bem resolvida, com controle de suas emoções e focada na carreira profissional. Noivar e casar não faziam parte dos seus planos. Inclusive, não conseguia entender o que havia de tão especial para as suas amigas fazerem tanta questão de se casar. Contudo, por levar uma vida bastante solitária, decide se dar a oportunidade de conhecer alguém. Precisava apenas de uma boa companhia para as suas horas livres, nada mais. O que poderia mudar em sua vida ao conhecer alguém especial? Valor: R$5,99 (e-book)

R$5,99 (e-book) Venda: na Amazon

PROCURA-SE UM MARIDO

Capa do livro "Procura-se um Marido" Crédito: Editora Verus/Divulgação

Autora: Carina Rissi

Carina Rissi Sinopse: Protagonista de Procura-se um marido, Alicia sabe curtir a vida. Já viajou o mundo, é inconsequente, adora uma balada e é louca pelo avô, um rico empresário, dono de um patrimônio incalculável e sua única família. A morte do querido familiar muda completamente o rumo da história criada pela autora Carina Rissi. Vô Narciso a excluiu da herança, alegando que a neta não tem maturidade suficiente para assumir seu império – a não ser, é claro, que esteja devidamente casada. Era algo inimaginável para Alicia que, então, decide burlar o testamento com um plano maluco e audacioso: colocar um anúncio no jornal para encontrar um marido de aluguel.

Protagonista de Procura-se um marido, Alicia sabe curtir a vida. Já viajou o mundo, é inconsequente, adora uma balada e é louca pelo avô, um rico empresário, dono de um patrimônio incalculável e sua única família. A morte do querido familiar muda completamente o rumo da história criada pela autora Carina Rissi. Vô Narciso a excluiu da herança, alegando que a neta não tem maturidade suficiente para assumir seu império – a não ser, é claro, que esteja devidamente casada. Era algo inimaginável para Alicia que, então, decide burlar o testamento com um plano maluco e audacioso: colocar um anúncio no jornal para encontrar um marido de aluguel. Valor: R$ 37,50 (impresso)

R$ 37,50 (impresso) Venda: na Amazon

DANÇANDO SOBRE CACOS DE VIDRO

Capa do livro "Dançando Sobre Cacos de Vidro" Crédito: Arqueiro/Reprodução

Autora: Ka Hancock

Ka Hancock Sinopse: Lucy Houston e Mickey Chandler não deveriam se apaixonar. Os dois sofrem de doenças genéticas: Lucy tem um histórico familiar de câncer de mama muito agressivo e Mickey, um grave transtorno bipolar. No entanto, quando seus caminhos se cruzam, é impossível negar a atração entre eles. Contrariando toda a lógica que indicava que sua história não teria futuro, eles se casam e firmam – por escrito – um compromisso para fazer o relacionamento dar certo. Mickey promete tomar os remédios. Lucy promete não culpá-lo pelas coisas que ele não pode controlar. Mickey será sempre honesto. Lucy será paciente. Como em qualquer relação, eles têm dias bons e dias ruins – alguns terríveis.

Lucy Houston e Mickey Chandler não deveriam se apaixonar. Os dois sofrem de doenças genéticas: Lucy tem um histórico familiar de câncer de mama muito agressivo e Mickey, um grave transtorno bipolar. No entanto, quando seus caminhos se cruzam, é impossível negar a atração entre eles. Contrariando toda a lógica que indicava que sua história não teria futuro, eles se casam e firmam – por escrito – um compromisso para fazer o relacionamento dar certo. Mickey promete tomar os remédios. Lucy promete não culpá-lo pelas coisas que ele não pode controlar. Mickey será sempre honesto. Lucy será paciente. Como em qualquer relação, eles têm dias bons e dias ruins – alguns terríveis. Valor: R$ 58 (impresso)

R$ 58 (impresso) Venda: na Amazon

INDOMÁVEL

Capa do livro "Indomável" Crédito: Harper Collins/Reprodução

Autora: Glennon Doyle

Glennon Doyle Sinopse: É a história de como uma mulher aprendeu que ser uma mãe responsável não é sobre morrer aos poucos por seus filhos, e sim sobre mostrar a eles como viver a vida por completo. É a história de um longo divórcio, de um novo casamento e da descoberta de que as partes boas e ruins de viver em família dependem da dedicação de todos. E é a história sobre como todas as mulheres podem começar a acreditar em si mesmas o suficiente para determinar limites, aceitar seus corpos, honrar sua raiva e seu coração partido e libertar todos os instintos mais sinceros e selvagens para que consigam encarar a si mesmas e dizer: aí está ela.

É a história de como uma mulher aprendeu que ser uma mãe responsável não é sobre morrer aos poucos por seus filhos, e sim sobre mostrar a eles como viver a vida por completo. É a história de um longo divórcio, de um novo casamento e da descoberta de que as partes boas e ruins de viver em família dependem da dedicação de todos. E é a história sobre como todas as mulheres podem começar a acreditar em si mesmas o suficiente para determinar limites, aceitar seus corpos, honrar sua raiva e seu coração partido e libertar todos os instintos mais sinceros e selvagens para que consigam encarar a si mesmas e dizer: aí está ela. Valor: R$ 20,90 (e-book); R$ 32,90 (impresso)

R$ 20,90 (e-book); R$ 32,90 (impresso) Venda: na Amazon

QUANDO EU VOLTAR

Capa do livro "Quando VOcê Crédito: Arqueiro/Reprodução

Autora: Kristin Hannah

Kristin Hannah Sinopse: Como tantos casais, Michael e Jolene não resistiram às pressões do dia a dia e agora estão vendo seu relacionamento de doze anos desmoronar. Alheio à vida familiar, Michael está sempre mergulhado no trabalho, não dá atenção às duas filhas e não faz a mínima questão de apoiar a carreira militar da esposa. Então Jolene é convocada para a guerra. Ela sabe que tem um dever a cumprir e, mesmo angustiada por se afastar de casa, deixa para o marido a missão de cuidar das meninas e segue para o Iraque.

Como tantos casais, Michael e Jolene não resistiram às pressões do dia a dia e agora estão vendo seu relacionamento de doze anos desmoronar. Alheio à vida familiar, Michael está sempre mergulhado no trabalho, não dá atenção às duas filhas e não faz a mínima questão de apoiar a carreira militar da esposa. Então Jolene é convocada para a guerra. Ela sabe que tem um dever a cumprir e, mesmo angustiada por se afastar de casa, deixa para o marido a missão de cuidar das meninas e segue para o Iraque. Valor: R$ 25,11 (e-book)

R$ 25,11 (e-book) Venda: na Amazon

LIGAÇÕES

Capa do livro "Ligações" Crédito: Novo Século/Reprodução