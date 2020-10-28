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Verdades Secretas 2 ganha primeiro teaser com cena quente de Camila Queiroz; assista

Ator Rômulo Estrela, novidade na 2ª temporada, também aparece

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 08:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2020 às 08:34
A atriz Camila Queiroz
A atriz Camila Queiroz estará na continuação da novela Verdades Secretas Crédito: Instagram/@jogelingerie
A segunda temporada da novela Verdades Secretas (Globo) ainda não começou a ser gravada, mas os fãs poderão matar um pouquinho da ansiedade com o primeiro teaser, que conta com cenas quentes da protagonista Angel (Camila Queiroz), e tem participação de Rômulo Estrela, novidade dessa temporada.
O vídeo foi divulgado pela coluna Hugo Gloss e mostra, com cenas sombrias, a atriz caminhando até um apartamento e depois entrando no banho, quando é surpreendida pelo ator. "Atrás de cada verdade, existe um segredo. Você consegue consegue esconder seu segredo?", questiona o teaser ao telespectador.
"Verdades Secretas", exibida em 2015 sob direção de Walcyr Carrasco, retratou tráfico e consumo de drogas, prostituição de adolescentes, aborto, adultério, bullying escolar, além de mostrar o impacto que uma família desestruturada da elite pode ter sobre os filhos.

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O autor já havia confirmado em 2018 a vontade de criar uma segunda edição da série, que teve bons índices de audiência e também de repercussão tanto da crítica, quanto nas redes sociais. O último capítulo da novela gerou 26,5 milhões de visualizações na rede social durante seu horário de exibição, das 22h55 à 2h35.
A segunda temporada terá a parceria de Carrasco com Amora Mautner, que trabalharam juntos em "A Dona do Pedaço" e "O Cravo e a Rosa". Não deverá voltar para a segunda temporada, no entanto, a atriz Grazi Massafera, que deu vida a Larissa, e chegou a ser indicada ao Emmy Internacional pelo personagem.

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