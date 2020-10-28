Verdades Secretas 2 ganha primeiro teaser com cena quente de Camila Queiroz; assista

A atriz Camila Queiroz estará na continuação da novela Verdades Secretas Crédito: Instagram/@jogelingerie

A segunda temporada da novela Verdades Secretas (Globo) ainda não começou a ser gravada, mas os fãs poderão matar um pouquinho da ansiedade com o primeiro teaser, que conta com cenas quentes da protagonista Angel (Camila Queiroz), e tem participação de Rômulo Estrela, novidade dessa temporada.

O vídeo foi divulgado pela coluna Hugo Gloss e mostra, com cenas sombrias, a atriz caminhando até um apartamento e depois entrando no banho, quando é surpreendida pelo ator. "Atrás de cada verdade, existe um segredo. Você consegue consegue esconder seu segredo?", questiona o teaser ao telespectador.

"Verdades Secretas", exibida em 2015 sob direção de Walcyr Carrasco, retratou tráfico e consumo de drogas, prostituição de adolescentes, aborto, adultério, bullying escolar, além de mostrar o impacto que uma família desestruturada da elite pode ter sobre os filhos.

O autor já havia confirmado em 2018 a vontade de criar uma segunda edição da série, que teve bons índices de audiência e também de repercussão tanto da crítica, quanto nas redes sociais. O último capítulo da novela gerou 26,5 milhões de visualizações na rede social durante seu horário de exibição, das 22h55 à 2h35.