Elenco de peso!

'Verdades Secretas 2' terá Gianecchini, Marieta Severo e Camila Queiroz

Procurada, a Globo confirmou apenas que Amora Mautner será a diretora da segunda temporada

Publicado em 10 de Outubro de 2019 às 08:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 out 2019 às 08:02
"Verdades Secretas": Fanny (Marieta Severo) e Anthony (Reynaldo Gianecchini) Crédito: Globo/Felipe Monteiro
Os fãs de "Verdades Secretas" (Globo, 2015) podem comemorar. O retorno da série foi confirmado por Patrícia Kogut, na edição de O Globo desta quarta-feira (9). 
De acordo com a colunista, a segunda temporada do folhetim será produzida para 2021 e terá no elenco estrelas como Reynaldo GianecchiniMarieta Severo e Camila Queiroz.
Outra novidade é a parceria entre Walcyr Carrasco e Amora Mautner, que se repetirá após sucesso de "A Dona do Pedaço". Diretora artística e autor também trabalharam juntos em "O Cravo e a Rosa". 
Além disso, a trama, que aborda o mundo da moda, pretende escalar muitos jovens modelos e, para encontrá-los, a produção de elenco viajará pelo Brasil. 

Procurada, a Globo confirmou apenas que Amora Mautner será a diretora da segunda temporada. 
O folhetim de Walcyr Carrasco retratou tráfico e consumo de drogas, prostituição de adolescentes, aborto, adultério, bullying escolar, além de mostrar o impacto que uma família desestruturada da elite pode ter sobre os filhos.
"Verdades Secretas": Maurice Argent (Fernando Eiras), Fanny (Marieta Severo) e Anthony (Reynaldo Gianecchini) Crédito: Globo/Felipe Monteiro
O autor já havia confirmado em 2018 a vontade de criar uma segunda edição da série, que teve bons índices de audiência e também de repercussão tanto da crítica, quanto nas redes sociais. O último capítulo da novela gerou 26,5 milhões de visualizações na rede social durante seu horário de exibição, das 22h55 à 2h35.

Viu algum erro?
