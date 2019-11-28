Venda de ingressos para shows do Maroon 5 no Brasil começa nesta quinta

Adam Levine, vocalista do Maroon 5 Crédito: Instagram/@adamlevine

A venda de ingressos para os shows do Maroon 5 no Brasil em 2020 começa nesta quinta-feira (28). As entradas têm preços que variam de R$ 140 a R$ 690 e ficam disponíveis no site da Eventim , a partir das 10h, e nas bilheterias físicas a partir das 12h.

Liderado por Adam Lavine, o grupo se apresenta em São Paulo (1º/3, Allianz Parque), Brasília (3/3, estádio Mané Garrincha), Recife (5/3, esplanada do Classic Hall) e no Rio de Janeiro (7/3, área externa da Jeunesse Arena).

Os eventos fazem parte da turnê na América Latina, que ainda passa por México (23/2, Foro Sol, na Cidade do México), Chile (28/2, estádio Nacional, em Santiago), Uruguai (10/3, estádio Centenário, em Montevidéu), Argentina (12/3, Campo Argentino de Polo, em Buenos Aires) e Colômbia (14/3, parque Salitre Magico, em Bogotá).

Em fevereiro, foi a atração principal no intervalo do Super Bowl 53, em Atlanta (EUA), em um evento com muita pirotecnia.

A final da liga de futebol americano é um dos principais eventos nos Estados Unidos e movimenta patrocinadores e audiência em todo o mundo.